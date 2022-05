3 Die Darsteller freuen sich auf ihre Auftritte. Foto: Uttenweiler

Die Vorbereitungen für das dritte eigene Musical "Das mysteriöse Schloss" des Vereins Show & Tanz Dotternhausen laufen auf Hochtouren. Am Samstag, 21. Mai, wird sich erstmals der Vorhang heben.















Dotternhausen - Bereits vor Tagen hat der aufwendige Aufbau der Kulissen und der Hallendekoration begonnen. Die ganze Woche lang wurde jeden Tag gebaut und dekoriert, um die Festhalle in ein mysteriöses Schloss zu verwandeln. Sogar zwei alte Pferdekutschen stehen dort.

60 Schauspieler und Tänzer

Am Wochenende stand das letzte lange Probenwochenende an. Dieses Mal probten alle 60 Teilnehmer; Schauspieler und Tanzgruppen mit Kulisse, Kostüm und Head-Sets. Ziel war es bei diesen Durchlaufproben den Ablauf in Echtzeit mit allen Kostümwechseln und Bühnenpositionen zu proben. Zusätzlich wurde die gesamte Technik erprobt.

Langer Probetag

Nach Ansprache des Vorsitzenden und Leiters der Proben, Frank Schlosser- Uttenweiler, erklärte Anja Uttenweiler, Verwalterin der Kostüme, den Ablauf bei der Kostümausgabe und in den Umkleideräumen. Dann ging es mit der ersten Besetzung los. Auch einige Mütter halfen beim Kostümwechsel mit. Sie mussten den Ablauf und das Schminken proben, denn einige Tänzerinnen haben bei den Kostümwechseln wenig Zeit und auch die Schminke muss geändert werden. Nach einem Mittagessen endete der erste lange Probetag am Nachmittag. Am Sonntag gab es den Durchlauf für die zweite Besetzung. Die Tänzerinnen waren an beiden Tagen gefordert. Auch wenn das Wochenende für alle anstrengend war, so schweißt es die Teilnehmer doch zusammen.

Neben der Nervosität steigt nun jeden Tag die Vorfreude bei allen Beteiligten. Vor allem die Kleinsten sind stolz auf ihre Kostüme und haben ihren Spaß bei den Tänzen auf der Bühne.

Vier Aufführungen

Insgesamt sind vier Aufführungen in der Festhalle geplant, am 21., 22., 28., und 29. Mai. Beginn der Veranstaltung ist an beiden Samstagen um 16 Uhr, sonntags um 15 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Für Kinder unter sechs Jahren ist das Grusical nicht geeignet, teilt der Veranstalter mit.

Das Grusical ist eine Mischung aus Musical, Theater, Comedy, Showtanz und Halloween und ist bereits das dritte Kindermusical von Frank Schlosser- Uttenweiler und dem Verein Show & Tanz Dotternhausen. Im Mittelpunkt steht ein mysteriöses, verzaubertes Schloss. Geister und Vampire leben im Verborgenen. Gibt es Vampire in Dotternhausen? Die Zuschauer werden schon vor der Aufführung das Gruselschloss betreten und das Geschehen aus dem Ballsaal heraus betrachten können.

Tickets

Bis Mittwoch gibt es über "easyticket" Restkarten für das erste Aufführungswochenende zu kaufen, anschließend an der Abendkasse. Für das zweite Wochenende gibt es noch ausreichend Karten. Die Tickets sind zum Vorverkaufspreis von 18 Euro, 14 Euro ermäßigt für Kinder unter zwölf Jahren) unter www.easyticket.de, telefonisch 0711/2 55 55 55 oder in den Vorverkaufsstellen von easyticket erhältlich.