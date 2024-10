Gruselspaß und Partynacht: Das ist an Halloween in Donaueschingen geboten

Das ist an Halloween in Donaueschingen geboten

1 Schauriges in Orange und Schwarz für den 31. Oktober: Inhaberin Karin Stocker-Werb zeigt, was das Spielwarengeschäft Thedy in Donaueschingen in Sachen Halloween zu bieten hat. Foto: Jens Wursthorn

In Donaueschingen ist an Halloween einiges los. Die Diskothek „Okay“ gestaltet ihre Räume dafür komplett um. Und das Irish Pub lockt mit schaurig-schönem Gesang. Doch nicht alle sind im Halloween-Fieber.









Unheimlich, geheimnisvoll und voller faszinierender Details: Halloween ist ein Fest, das vor allem jüngere Menschen Jahr für Jahr in seinen Bann zieht. Ursprünglich aus dem keltischen und irischen Brauchtum hervorgegangen und in den USA weiterentwickelt, hat Halloween längst seinen Weg nach Europa und auch in Donaueschingen seinen Platz gefunden.