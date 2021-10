1 Nicht nur dieser kleine Vampir lädt zu Halloween auch Kinder zum Filmabend ein. Foto: Super RTL/Ambient

Für Erwachsene ist das ein Halloween-Ritual: Horrorfilme schauen. Aber auch für Kinder und die ganze Familie gibt es vergnüglich Gespenstisches. Wir haben da ein paar Tipps.















Als Kürbis hat man es gerade jetzt nicht leicht. Das Schnitzmesser verpasst einem ein Gesichtslifting, ob man will oder nicht: Halloween steht vor der Tür. Das aus den USA nach Deutschland herübergeschwappte Gruselfest vor Allerheiligen ist allerdings ein zweigeteiltes Event.

Kinder müssen es auf der Straße zubringen, wo die kleinen Digital Natives früh das lukrative Erpressen lernen sollen. Den Nachbarn drohen sie für den Fall, dass die keine Süßigkeiten herausrücken, kalt feixend an, den intelligenten elektrischen Türöffner der Garage so umzuprogrammieren, dass er künftig bei jeder Torbewegung auch Capital-Bra-Lieder aus dem Netz abspielt. Trick or Treat, Süßes oder Saures: da hagelt es nur so Mini-Snickers und neonbunte Fruchtschleimkugeln.

Ungeheuer auch für Kleine

Die Erwachsenen aber bringen das Fest lieber gemütlich auf der Couch zu, mit einem heimeligen Warmgetränk und einer zünftigen Playlist an Horrorfilmen. Zu Halloween schauen selbst zartere Gemüter gern mal Metzelorgien, die dafür sorgen, dass sie danach im Traum barfuß vor Axtmördern über Glasscherbenfelder fliehen.

Was aber, wenn auch die Kinder lieber drinnen als draußen sind? Oder wirklich nicht raus können? Wenn es regnet oder gar stürmt? Wenn einem das „Guten Morgen“ der Nachbarn schon das Jahr über wie ein Axtmördergrinsen vorkommt? Schauen die Kinder dann etwa mit das schreckliche Erwachsenenzeug? Vermutlich nur in sehr ausgewählten Headbanger-Haushalten.

Damit die ganze Familie gemeinsam Geister und Ungeheuer erleben kann, haben wir ein paar Filme und Serien herausgesucht, die gut für eine Halloween-Kuschelrunde taugen. In unserer Liste finden Sie fünf Angebote für die Kleineren, fünf für die etwas Größeren – und einen Sonderfall.

1. Das magische Haus (2014)

Dass hinter jeder Haustüre eine eigene geheimnisvolle Welt warten möge: ein großer Kinderwunsch. Im Animationsfilm „Das magische Haus“stößt eine kleine Katze auf so eine Wunderwelt voll verschrobener Wesen. Es gibt aber erst mal auch einige Kräfte, die sie da wieder hinauswerfen wollen. Geeignet ab sechs Jahren. Im Flatrate-Angebot von Amazon Prime Video, bei vielen anderen Anbietern als Bezahlfilm.

2. Halloween mit Hex-hex! (2020)

Die kleine Hexe Bibi Blocksberg macht als Serienheldin bekanntlich auch den Furchtsamsten keine Angst. In der Folge „Halloween mit Hex-hex!“ muss sie sich zwischen gleich zwei Party-Einladungen entscheiden. Was tun? Der Kinderkanal zeigt Bibis Abenteuer am Samstag (30.10.) um 17.10 Uhr. (Foto: KiKa)

3. Der kleine Vampir (2017)

Etwas ältere kennen „Der kleine Vampir“ vielleicht noch als Realserie. Seit 2017 gibt es einen schönen Animationsfilm. Der 13-jährige Anton Bohnsack bekommt hier, was sich viele wünschen: einen echten Vampir als Kumpel. Er lernt, dass die Kreaturen der Nacht auch eine Menge Probleme haben. Und er kann helfen. Geeignet ab acht Jahren, vorausgesetzt, die Kinder sind nicht ganz arg ängstlich angesichts schauriger Grüfte und spitzer Eckzähne. Am Freitag (29.10) um 20.15 Uhr und am Sonntag (31.10) um 11.55 Uhr auf Super RTL.

4. Eine zauberhafte Nanny (2006)

Was ist für Kinder wirklich gruselig? Parieren müssen natürlich. Im Spielfilm „Eine zauberhafte Nanny“ sind es gleich sieben Geschwister gewohnt, alle Kindermädchen und Manierenwächter kleinzukriegen. Bis Nanny McPhee ihren Dienst antritt, ein Kindermädchen mit leicht seltsamer Aura. Emma Thompson ist als Nanny in Hochform. Ab sechs Jahren. Im Flatrate-Angebot von Amazon Prime Video, bei vielen anderen Anbietern als Bezahlfilm.

5. Der große Kürbis (1966)

Klar, die Peanuts sind kleine Philosophen und haben auch Erwachsenen viel zu geben. Andererseits sprechen ihre faszinierenden Persönlichkeiten auch Kinder an. Halloween taucht in den diversen Trickserien und -filmen um die Peanuts immer wieder auf. Schließlich hat Linus sich eine eigene kleinen Ersatzreligion rund um den „Großen Kürbis“ gezimmert. Bei Apple TV+ gibt es etwa das gleichnamige große Halloween-Special aus dem Jahr 1966 zu sehen, ein unverwüstlicher Klassiker. (Foto: Apple TV+)

6. Wolfwalkers (2020)

Die Menschen um sie her hassen Wölfe – und noch viel mehr jene Menschen, die sich in Wölfe verwandeln können. Die kleine Heldin des großartigen irischen Zeichentrickfilms „Wolfwalkers“ aber kommt in Kontakt mit diesen Wesen. Vom Wald aus sieht die Menschenwelt bedrohlich aus. Auch wenn die Bilder niedlich wirken, die Konflikte sind tief ausgemalt – eher was ab 9 Jahren also. Im Flatrate-Angebot von Apple TV+.

7. Coraline (2009)

Ein neues Haus, da gibt es neue Räume zu entdecken und versteckte Winkel. Im Puppentrickfilm „Coraline“ führt das die Titelheldin schnell in eine Gegenwelt. Die ist so unheimlich,. dass man diese Verfilmung eines Kinderbuchs von Roald Dahl zwar mit Genuss schaut – aber besser erst ab 10. Bei Google Play, für wenig Geld aber auch als neue oder gebrauchte DVD und Blu-ray.

8. Die Vampirschwestern (2012)

Vampire, die unter uns leben – in noch einer knuffigen Variation spielt das die Serie „Die Vampirschwestern“ durch. Silvania und Dakaria gehen in Deutschland zur Schule, erleben das ganz normale Leben, ganz normale Freundschaften und Probleme – und haben übernatürlichen Ärger. Kein Problem ist dagegen die Serie ab 10 Jahren – bei Netflix.

9. Hotel Transsilvanien (2012)

Auch Monster wollen mal Urlaub machen. Dann bietet sich für Werwolf & Co. das „Hotel Transsilvanien“ an, das von Dracula geführt wird. Diese Reihe Animationsfilme hat es auf mehrere Sequels gebracht, die leider nicht alle voll funktionieren. Der erste Teil aber ist hochvergnüglich ab 9 Jahren. Bei Netflix.

10. Hocus Pocus (1993)

Bette Midler als einst verbrannte Hexe, die zusammen mit zwei Kolleginnen wieder auferstehen darf – da kann doch nichts schiefgehen, oder? Doch, in „Hocus Pocus“ aus dem Jahr 1993 geht filmisch einiges schief. Aber manchmal braucht man ja laute, knallige Hintergrundbespaßung, während die Familie Popcorn futtert und miteinander scherzt. Dann ist „Hocus Pocus“ richtig – hier muss man keinen filmischen Feinheiten folgen, nur immer wieder hinschauen, wenn Midler & Co. völlig über die Klippe gehen. Ab 12 Jahren. Im Flatrate-Angebot von Disney+ und als Bezahlfilm (das sollte man sich aber gut überlegen) bei vielen Anbietern.

11. Hexen hexen (2020)

Der Sonderfall: „Hexen hexen“ gehört zu den besten – und verschreckendsten – Kinderbüchern von Roald Dahl. Sehr gut, aber unglaublich gruselig hat das schon einmal Nicholas Roeg verfilmt: da machten die Hexen wirklich klar, dass sie Kinder ausrotten wollen. Nun gibt es einen Neuverfilmung von Robert Zemeckis mit Anne Hathaway als Oberhexe. Die ist heiterer, kitschiger, quietschiger als der vorige Film – aber in manchen Szenen immer noch starker Tobak. Manche werden das lieben, manche nicht aushalten. Ab 12 aber kann man hier auch befreit lachen und bekommt trotzdem noch ein paar Bilder in die Träume mitgegeben. Bei Skyticket im Stream.