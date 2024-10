Grusel-Sagen im Kreis Calw: Hier treiben Geister und Dämonen ihr Unwesen

1 Weiße Frauen gehören zu den berühmtesten Gespenstern. Auch in Neubulach und Nagold sollen bereits welche gesichtet worden sein. (Symbolfoto) Foto: YesPhotographers – stock.adobe.com

Hexen und Gespenster, Dämonen und Teufel – die meisten mystischen Überlieferungen kennen diese oder ähnliche Gestalten. Der Kreis Calw stellt keine Ausnahme dar. Pünktlich zu Halloween stellen wir einige dieser Geschichten vor, gesammelt von einem Tübinger Professor – vor mehr als 170 Jahren.









Der 31. Oktober, inzwischen auch hierzulande nicht mehr nur als Reformationstag, sondern auch als Halloween bekannt, hat etwas Unheimliches an sich – zumindest einem alten Aberglauben nach. Denn an diesem Tag, dem 31. Oktober, sollen bereits die Kelten in vorchristlicher Zeit Samhain, eines ihrer wichtigsten Feste gefeiert haben. In der Samhain-Nacht, so der Glaube, sollen sich Lebende und Tote begegnen können.