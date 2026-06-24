Gruppe B: Bosnien-Herzegowina schlägt Katar - WM-Traum geht weiter

Edin Dzeko und seine Teamkollegen brauchen gegen Katar einen Sieg und liefern. Ein 18-Jähriger trifft traumhaft. Auf ihn können sich bald auch die Fans in Deutschland freuen.
Seattle - Mit einem Sieg gegen Katar hat sich Bosnien-Herzegowina den Traum von der K.o.-Runde bei der WM so gut wie erfüllt. Die Mannschaft von Trainer und Ex-Bundesligaprofi Sergej Barbarez bezwang den Außenseiter aus dem Emirat verdient mit 3:1 (2:1). Vor 66.925 Zuschauern in Seattle sorgten Kerim Alajbegovic (29. Minute), Sultan Al-Brake per Eigentor (34.) und Ermin Mahmic (80.) für die Treffer der Bosnier, die zum zweiten Mal nach 2014 bei einer Weltmeisterschaft dabei sind.