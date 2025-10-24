Grundstückstausch vorgeschlagen: Mietersheim gegen Flüchtlingszentrum auf seinem Gebiet

Der Ortschaftsrat des Lahrer Stadtteils Mietersheim spricht sich gegen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge bei der Polizeihochschule aus.

Lahr ist einer von mehreren möglichen Standorten für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes Baden-Württemberg. Sollte Lahr ausgewählt werden, wozu es nach Informationen unserer Zeitung aktuell noch keine weiteren Erkenntnisse gibt, könnte die Einrichtung in der Mietersheimer Vogesenstraße neben der Polizeihochschule entstehen. Eine Option, die beim Ortschaftsrat nicht gut ankommt.

Ortsvorsteherin Diana Frei verlas bei der Ortschaftsratssitzung am Donnerstagabend eine Anfrage des Gremiums an Oberbürgermeister Markus Ibert. Darin danken die Räte dem Rathauschef zunächst für „die transparente Darstellung zur aktuellen Situation“ sowie für die „möglichen Herausforderungen, die eine Einrichtung dieser Art für die Stadt Lahr mit sich bringen kann“. Damit nahm der Rat Bezug auf ein Positionspapier der Stadt, indem die Verwaltung dargelegt hat, dass die Integrationsbereitschaft in Lahr ausgereizt sei und dass ein Zentrum für knapp 1000 Flüchtlinge weiteren sozialen Zündstoff liefern könnte.

Stadtteil fordert, an die Interessen der Bevölkerung zu denken

Der Ortschaftsrat mahnt nun, dass sich die „städtischen Problemlagen für den Stadtteil Mietersheim sogar potenzieren würden“ – zumindest wenn tatsächlich die Vogesenstraße der Standort für die EA werden sollte. Die Forderung des Gremiums: Die Stadtverwaltung soll die Möglichkeit eines Grundstückstausch weiter verfolgen. Das Grundstück neben der Polizeihochschule ist in Landesbesitz, ein Grundstück am Flugplatz, das ebenfalls ein möglicher Standort für die EA wäre, in Stadtbesitz.

Das Gremium regt an, mit der Landesregierung „bereits jetzt in einen vertieften Dialog zu treten“, die Rahmenbedingungen zu eruieren und Lösungsoptionen auszuloten, falls eine Entscheidung für die Stadt Lahr fällt. Der Rat verweist darauf, dass sich Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration, im Juli unter anderem in einem Interview mit unserer Redaktion zu der Option eines Ghttps://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.sozialer-friede-ist-gefaehrdet-debatte-um-fluechtlingszentrum-in-lahr-nimmt-fahrt-auf.6b3a0fac-8af7-4ac3-b92e-cf3f834289f3.htmlrundstückstauschs nicht grundsätzlich ablehnend geäußert habe.

Man sehe, heißt es weiter, „in der Prüfung dieser Alternative eine Chance, sowohl den berechtigten Interessen der Bevölkerung von Mietersheim Rechnung zu tragen, als auch den Anforderungen an eine funktionale und akzeptierte Erstaufnahmeeinrichtung gerecht zu werden, sofern diese in Lahr angesiedelt wird.“

Die Ortschaftsräte, die das Statement zuvor in nichtöffentlicher Sitzung erarbeitet hatten, kommentierten Freis Ausführungen am Donnerstag nicht weiter. Auch in der Frageviertelstunde am Ende der Sitzung kamen von den Zuhörern keine Nachfragen.