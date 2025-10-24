Grundstückstausch vorgeschlagen: Mietersheim gegen Flüchtlingszentrum auf seinem Gebiet

Der Ortschaftsrat des Lahrer Stadtteils Mietersheim spricht sich gegen eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge bei der Polizeihochschule aus.
Lahr ist einer von mehreren möglichen Standorten für eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge des Landes Baden-Württemberg. Sollte Lahr ausgewählt werden, wozu es nach Informationen unserer Zeitung aktuell noch keine weiteren Erkenntnisse gibt, könnte die Einrichtung in der Mietersheimer Vogesenstraße neben der Polizeihochschule entstehen. Eine Option, die beim Ortschaftsrat nicht gut ankommt.