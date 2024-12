Grundstückspreise in Simmozheim: Das kostet ein Bauplatz im Mittelfeld III

1 Der Kreisverkehr im Mittelfeld III ist fertig. Je nach Witterung soll bis etwa Ende März auch der endgültige Straßenbelag aufgebracht werden und die Erschließung abgeschlossen sein. Solange bleibt die Sperrung beim Mönchswasen laut Gemeindeverwaltung bestehen. Foto: Jeanette Tröger

Die Vergaberichtlinien für die kommunalen Grundstücke in dem Areal stehen. Auch die Grundstückspreise für eine erste Ausschreibungsrunde sind festgelegt worden.









Die Gemeinde verfügt im neuen Baugebiet über 32 Bauplätze, zwei davon sind Bauplätze für Mehrfamilienhäuser, die an Bauträger oder Baugenossenschaften veräußert werden. Die anderen 30 Grundstücke teilen sich auf in Bauplätze für Einfamilienhäuser (EFH), Doppelhaushälften (DHH) sowie Reihenhäuser (RH), für welche die in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossenen Vergaberichtlinien bindend sind. Der Verkauf der gemeindeeigenen Grundstücke soll nicht so schnell wie möglich, sondern in mehreren Ausschreibungsrunden passieren, „wir wollen gesund wachsen, auch mit Blick auf unsere Infrastruktur wie Kindergarten und Schule,“ sagte Bürgermeister Stefan Feigl in der Diskussion.