1 Abriss – und Neuanfang: Das "Mühlengeist"-Grundstück hat einen neuen Eigentümer. Foto: Maier

Für das "Mühlengeist"-Areal an der Eyach im Balinger Norden wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen – was genau darin stehen wird, ist aber noch offen. In dieser Woche ist der Verkauf des Grundstücks notariell vollzogen worden.

Balingen - Die neuen Eigentümer, die namentlich noch nicht in Erscheinung treten wollen, planen einen "unbefangenen Neustart". Im Gespräch mit unserer Zeitung sagen sie, dass sie nun kreative Ideen für das attraktive Grundstück sammeln wollen. Was die künftige Nutzung und Bebauung angehe, seien sie "völlig offen". All dies solle "ohne Zeitdruck" geschehen.

Der bisherige Eigentümer Siegfried Reiter hat damit seine Wiederaufbaupläne für die früher beliebte Gaststätte aufgegeben, die im Sommer 2010 abgebrannt war. Gegenüber unserer Zeitung hatte Reiter gesagt, er habe nach so langer Zeit keine Kraft mehr dafür.