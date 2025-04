1 Die freie Fläche im Gewerbegebiet Weiherdamm/Strickerfeld soll vermarktet werden. Der Zweckverband hat nun ein externes Büro beauftragt, die Erstellung eines Kriterienkatalogs zu begleiten. Foto: Benz

Nachdem Steinach und Haslach bei der Vergabe des letzten Gewerbegrundstücks im Gebiet Weiherdamm/Strickerfeld keine Einigung erzielen konnten, wird nun ein neuer Versuch gestartet.









Link kopiert



Einmal mehr befasste sich der Zweckverband Gemeinsames Gewerbegebiet Haslach/Steinach (Weiherdamm und Strickerfeld) in seiner Sitzung am Mittwochabend im Haslacher Rathaus mit der Vermarktung der letzten freien Fläche in diesem Gebiet.