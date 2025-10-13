Grundsteuer-Streit in Tübingen: Haus&Grund prüft Palmers Unterlassungsforderung und gibt Gutachten in Auftrag

Im Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen hatte OB Boris Palmer eine Unterlassungserklärung an Haus&Grund versendet. Der Eigentümerverein bittet seine Mitglieder um Geduld.
Der Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen geht weiter: Jetzt kündigt Haus&Grund „im Interesse der Mitglieder“ ein eigenes Gutachten bei einem Experten für Verwaltungsrecht an: „Dieses liegt uns voraussichtlich Ende Oktober vor“, informiert die Tübinger Haus&Grund-Vorsitzende Dagmar König auf der Internetseite des Eigentümervereins: „Wir werden Sie dann über unsere Homepage informieren, bis dahin bitten wir um Geduld.“