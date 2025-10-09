Grundsteuer-Streit eskaliert: Boris Palmer schickt Unterlassungserklärung an Haus & Grund

Rechtswidrig oder rechtskonform? Der Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen eskaliert: Palmer will zur Not vor Gericht ziehen, Haus & Grund ist „befremdet“ vom Vorgehen des OB.
Der Streit um die Grundsteuer in Tübingen eskaliert: Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) fordert den Eigentümerverein Haus & Grund mittels Unterlassungserklärung dazu auf, nicht weiter eine möglicherweise rechtswidrige Grundsteuer-Erhöhung ins Spiel zu bringen. „Die Unterlassungserklärung sollen sie unterschreiben“, sagt der Tübinger OB gegenüber unserer Zeitung und kündigt an: „Wenn sie es nicht tun, erwirken wir es vor Gericht.“