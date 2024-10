Grundsteuer-Reform: Rangendingens „rekordverdächtig niedriger“ Hebesatz

1 Die Grundsteuer wird auch in Rangendingen neu berechnet. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Der Rangendinger Gemeinderat hat darüber zu entscheiden, wie hoch der Hebesatz für die Grundsteuer sein soll. Die Frage wird sein: Erhöht das Gremium die Steuern oder nicht?









Link kopiert



Ab 2025 wird es auch in Rangendingen für Eigentümer von Grundstücken ernst: Dann gilt die vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene neue Berechnungsmethode für die Grundsteuer. Wie in anderen Gemeinden in der Umgebung, kommt in Rangendingen folgerichtig ebenso der Hebesatz für die Grundsteuer auf die Tagesordnung des Gemeinderats.