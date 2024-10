Grundsteuer-Ranking: VS landet sogar unter den Top Ten

1 Wie hoch der Grundsteuer-Hebesatz in VS für 2025 sein wird, steht noch nicht fest. Foto: © TimeShops – stock.adobe.com

Villingen-Schwenningen hat im neuesten bundesweiten Grundsteuerranking gut abgeschnitten und einen der vorderen Plätze erzielt. Das gibt der Eigentümerverein Haus & Grund Schwarzwald-Baar m zum bundesweiten Aktionstag zur neuen Grundsteuer am 7. Oktober bekannt.









In dem Ranking, das vom Institut der deutschen Wirtschaft im Auftrag von Haus & Grund erstellt wurde, wird die Grundsteuerlast für ein typisches Einfamilienhaus in den 100 einwohnerstärksten Städten Deutschlands verglichen, heißt es in der Pressemitteilung.