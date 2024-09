Grundsteuer in Rottweil: Die Stadt rechnet mit mächtig Ärger

Grundsteuer in Rottweil

1 Um die künftigen Hebesätze der Grundsteuer geht es im Rat. Foto: Müller/rawpixel.com; Montage: Ganter

Das Streitthema Grundsteuer: Im Moment geht es um neue Hebesätze der Kommunen. In Rottweil will sich die Stadtverwaltung da aus der Schusslinie raus halten und setzt auf Zurückhaltung. Doch für manche wird es trotzdem teurer als bislang.









„So unnötig wie ein Kropf.“ Oberbürgermeister Christian Ruf hält in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) am Mittwochabend mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, als es im Zuge der Grundsteuerreform 2025 um die Frage geht, wie hoch die Stadt künftig die Hebesätze ansetzt. Es wurde klar: Der Verwaltungschef hat so gar keine Lust darauf, ein weiteres Mal beim Bürger den Kopf für etwas hinhalten zu müssen, bei dem die Stadt lediglich ausführendes Organ ist – „wir haben es uns weder ausgesucht, noch gewünscht“.