Grundsteuer in Hechingen: „Bürger waren schlecht auf Reform vorbereitet“

Die Gutachterausschüsse, die die Bodenrichtwerte ermitteln, hatten im Zuge der Grundsteuerreform viele Bürgerfragen zu beantworten. So auch im Raum Hechingen.
Die reformierte Grundsteuer gilt seit Jahresbeginn; die Aufregung in der Bevölkerung nach Zustellung der entsprechenden Bescheide war vielerorts groß. Bei der Grundsteuer B findet das sogenannte „modifizierte Bodenwertmodell“ Anwendung. Das bedeutet: Die Bewertung für die Grundsteuer B ergibt sich ausschließlich aus dem Bodenwert. Für diesen werden im Wesentlichen zwei Faktoren herangezogen: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Heißt: Im Zuge der Grundsteuerreform haben die Bodenrichtwerte für die Berechnung der Grundsteuer B an Bedeutung gewonnen.