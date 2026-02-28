Grundsteuer in Bisingen: 300 Grundstücke sind baureif​

Wie weiter mit Bauland in Bisingen? Die Verwaltung empfiehlt, gerichtliche Entscheidungen zur Grundsteuer C abzuwarten. Was derzeit im Gespräch ist.
Eigentlich war es nur ein Nebensatz, der ein Thema von sprichwörtlich großem Ausmaß beschrieb: 300 private, unbebaute, aber voll erschlossene Grundstücke gibt es in Bisingen mit Ortsteilen. Diese kurze Nachricht hat Bürgermeister Roman Waizenegger vor dem Gemeinderat mitgeteilt. Und er bestätigt auf Nachfrage: Ja, es sind derzeit wirklich so viele Flächen offen.