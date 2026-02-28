Grundsteuer in Bisingen: 300 Grundstücke sind baureif​

Eigentlich war es nur ein Nebensatz, der ein Thema von sprichwörtlich großem Ausmaß beschrieb: 300 private, unbebaute, aber voll erschlossene Grundstücke gibt es in Bisingen mit Ortsteilen. Diese kurze Nachricht hat Bürgermeister Roman Waizenegger vor dem Gemeinderat mitgeteilt. Und er bestätigt auf Nachfrage: Ja, es sind derzeit wirklich so viele Flächen offen.​

Während der Sitzung sagte er in diesem Zusammenhang: „Eigentlich brauchen wir keine Wohngebiete.“ Das ist eine konsequente Feststellung vor dem Hintergrund, dass mehrere Neubaugebiete im Gespräch sind. Welche genau, hat Bernd Handke von der Landsiedlung im Zuge des Agrargutachtens vorgestellt. Demnach sind die Neubaugebiete „Hinter dem Weiler“ (Bisingen), Salenwiesen/Reute (Thanheim), Voräcker (Wessingen) und Bläling (Zimmern) angedacht – allesamt sind teils schon Jahre in der Diskussion.​

Abwarten bei Grundsteuer ​

Die Zahl baureifer Grundstücke in Bisingen lässt aufhorchen, denn sie ist vergleichsweise hoch. Mit der Grundsteuerreform in Baden-Württemberg erhebt bereits eine Handvoll Kommunen im Südwesten die Grundsteuer C, die auf solche Flächen angewandt wird, weshalb Vergleichsdaten vorliegen. Demnach besteuerte die Stadt Tübingen rund 270 Grundstücke mit der Grundsteuer C; die Stadt Wendlingen (Kreis Esslingen) rund 60 Grundstücke – diese Zahlen gehen aus offiziellen öffentlichen „Allgemeinverfügungen“ der jeweiligen Stadtverwaltungen vom Februar 2025 hervor.

Beide Kommunen sind im Hinblick auf Einwohner und Fläche bedeutend größer als Bisingen, während die Kirchspielgemeinde dennoch mehr baureife Grundstücke hat, für die potenziell die Grundsteuer C erhoben werden könnte. Das Thema ist auch im Bisinger Gemeinderat angekommen, der bislang keine Entscheidung dazu getroffen hat.​

Gemeinderat Konrad Flegr, der die gemeinsame Haushaltsrede stellvertretend für das gesamte Gremium vorgetragen hat, brachte die Grundsteuer C auch für Bisingen ins Spiel: „Keinen Zweifel haben wir dagegen an der Anwendung einer erhöhten Grundsteuer C, also einer stärkeren Belastung voll erschlossener unbebauter innerörtlicher Grundstücke. Es kann nicht sein, dass bei wieder anziehender Bautätigkeit Baubrachen ungenutzt liegen bleiben. Eine weitere Ausdehnung auf grüne Wiesen im Außenbereich ist vollkommen zu Recht nicht mehr statthaft – die Zeichen stehen damit eher auf Nachverdichtung. Mit der Grundsteuer C abzuwarten, empfiehlt die Verwaltung. Es sei generell davon auszugehen, dass die Grundsteuer C „rechtlich überprüft wird, insbesondere im Hinblick auf die Angemessenheit“, heißt es auf Anfrage der Redaktion. Deshalb rät die Verwaltung, zunächst die gerichtlichen Entscheidungen abzuwarten und sich danach mit dem Thema zu befassen. Die Einführung einer Grundsteuer C sei vom Gemeinderat noch nicht behandelt worden.​

Kritik eines Bürgers

Sicher ist hingegen: Im September 2024 hat der Gemeinderat aus Anlass der Grundsteuerreform den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 310 Prozent festgelegt. Am Dienstag meldete sich nun ein Bürger zu diesem Thema zu Wort, der nach der Reform offenbar deutlich mehr bezahlt als zuvor: „Beim Hebesatz hätten Sie Spielraum gehabt“, sagte er an den Gemeinderat adressiert.

Waizenegger sprach in diesem Zusammenhang von „extremen Schwankungen“ – die es nach der Grundsteuerreform gibt. Generell haben Gemeinderäte ausschließlich auf den Hebesatz den direkten Zugriff – alles andere entscheiden Finanzamt Balingen und der Gutachterausschuss in Hechingen. Der Bürger empfahl dem Bisinger Gemeinderat: „Gehen Sie noch einmal in sich, lassen Sie sich die Auswirkungen aufzeigen und beraten Sie neu.“ Waizenegger bot den direkten Austausch an, was der Einwohner bei angenommen hat.​