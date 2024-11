Grundsteuer in Alpirsbach: Sowohl Gewinner als auch Verlierer

1 Der Gemeinderat Alpirsbach stimmte für neue Grundsteuersätze. (Symbolfoto) Foto: Büttner

Neue Grundsteuersätze beschloss der Gemeinderat Alpirsbach in seiner jüngsten Sitzung. Die Gewerbesteuer bleibt unberührt.









Link kopiert



Die Grundsteuersätze für die Grundsteuer A, B und C wurden bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Alpirsbach beraten. Wie Amtsverwalter Norbert Beck erklärte, bestehe keine Absicht an der Gewerbesteuer zu rütteln, da die Unternehmen schon genügend belastet seien. Zudem werden sich die Hebesätze verändern – vor allem für die Grundsteuer B, bebaute Grundstücke. Allerdings, so Beck, soll diese aufkommensneutral gestaltet werden.