Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen: Gutachter sieht Rechtsverstöße – Stadt und OB Boris Palmer wehren sich

Im Streit über die Grundsteuer-Erhöhung in Tübingen berichtet Haus&Grund über ein Gutachten, das die Position des Vereins stützt. Doch die Stadt und Boris Palmer widersprechen.
Die Stadt Tübingen zieht gegen Haus&Grund vor Gericht – so lautete die letzte Schlagzeile im Streit um die Grundsteuer-Erhöhung in der Unistadt. Jetzt berichtet der Eigentümerverein über das Ergebnis des bereits angekündigten Gutachtens eines „renommierten Kommunalverfassungsrechtler“: Der Ludwigsburger Professor Arne Pautsch sieht in der Grundsteuer-Erhöhung mögliche Rechtsverstöße der Stadt, wie Haus&Grund am Freitagvormittag mitteilt.