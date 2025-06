Grundsteinlegung: So soll das künftige Kinderhaus des Europa-Parks Lebensfreude schenken

Der Europa-Park hat den Grundstein für den Bau eines Kinderhauses gelegt. Das Projekt soll krebskranken Kindern und ihren Familien eine schöne Zeit in Rust bescheren.

In der „Silver Lake City“ des Europa-Parks herrscht großer Betrieb, schließlich arbeitet das Unternehmen am nächsten Bauprojekt. Doch diesmal wird es keine Achterbahn sein, sondern ein Kinderhaus mit der Bezeichnung „Kleine Helden“, wie es offiziell heißt. Zur Grundsteinlegung versammeln sich Vertreter vom Park, Medien und anderer Unternehmen im großen Saloon.

„Der Name Kleine Helden passt perfekt zum Western“, so steigt Europa-Park-Inhaber Roland Mack schmunzelnd zur Begrüßung ein. Es sei der Familie Mack gelegen gewesen, etwas ganz Besonderes zum Jubiläumsjahr zu machen. Die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ stand dabei unterstützend zur Seite. Soziales Engagement sei gelebte Tradition im Park, das zeige sich an zahlreichen Aktionen für Kinder und Benachteiligte. Doch das Kinderhaus „ist sicherlich ein herausragendes Projekt“. Das Ziel sei, es Familien nach der überstandenen Krebserkrankung des Kindes Lebensfreude zu schenken.

Lesen Sie auch

Der Aufenthalt sei für die Beteiligten kostenlos, ebenso die Verpflegung und unternommene Ausflüge. Mack „hofft auf engagierte freiwillige Helfer aus dem Europa-Park“ und sei überzeugt, durch Kontakte in der Medienbranche Unterstützung zu finden. Das Ziel bestehe darin, „jungen Menschen eine Perspektive zu geben“, denn es leide nicht nur das betroffene Kind, sondern die ganze Familie. Für Mack steht fest: „Bei uns kommt es von Herzen und von innen heraus.“

Die Idee für das Kinderhaus ist aus den USA

Wolfram Kons, Vorstand der RTL-Stiftung, mache es sehr glücklich, hier zu sein: „Das Kinderhaus ist deswegen etwas Besonderes, weil wir etwas Innovatives schaffen.“ Die Herausforderung für die Kinder sei unglaublich, aber das Kinderhaus könne mit der heilenden Kraft der Lebensfreude wieder Zuversicht schenken. „Das ist in Europa einzigartig“, ist sich Kons sicher.

Miriam Mack wurde nach Köln für den RTL-Spendenmarathon eingeladen. Dort seien alle hellauf begeistert gewesen von dem Projekt, berichtet die kroatische Honorarkonsulin. „Prominente sind die Botschafter des Europa-Parks“, stellt sie fest. So übernehme der Musiker DJ Bobo die Schirmherrschaft für das Kinderhaus. Die Inspiration komme aus den USA, in Florida gebe es ein ganzes Dorf für schwerkranke Kinder, so Mack.

Bei der Auswahl der Familien arbeite man mit der Kinderkrebsstiftung zusammen, erklärt Kons die Vorgehensweise. Es werde eine zusätzliche Stelle geschaffen zur Beurteilung. Werbung sei enorm wichtig, um Aufmerksamkeit für das Projekt zu erreichen. An erster Stelle steht jedoch die „maximale Unterstützung für Kinder“.

Juni 2026 soll das Kinderhaus stehen

Im Anschluss an die Gesprächsrunde im Saloon fand die Grundsteinlegung statt, ein symbolischer Akt zum Baubeginn. Junge Tänzerinnen der „Talent Academy“ trugen ein Musikstück vor und durften im Anschluss helfen, Gegenstände unter den Grundstein zu legen, unter anderem die Euro-Maus, eine Zeitungsausgabe oder ein Buch (50 Jahre Europa-Park: „Magic Moments“). Zum Abschluss verrät Inhaber Mack noch: „Im Juni 2026 können die ersten Familien einziehen.“

Details zum Kinderhaus

Es werden fünf barrierefreie Wohnungen für jeweils vier Personen entstehen, kündigt Medienberater Horst Koppelstätter an. Die Wohnungen sind 60 Quadratmeter und stehen für fünf Tage und vier Nächte den Familien kostenlos zur Verfügung. Die Unterkunft wird in ein naturnahes Freizeitprogramm eingebettet mit Ausfügen in der Region.