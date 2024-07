Grundsteinlegung in Freiburg: Neues Rathaus für 100 Millionen Euro wird gebaut

Grundsteinlegung in Freiburg

1 Direkt neben das bestehende Rathaus im Stühlinger – auf das Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn bei der Grundsteinlegung verweist – wird ein zweiter ovaler Bau für die Stadtverwaltung gebaut. Foto: Alexander Blessing

Freiburg investiert in das zweite Rathausoval im Stühlinger. Durch die Verwaltungskonzentration sollen künftig Bürger und Mitarbeiter von kurzen Wegen profitieren. Das Gebäude wird zum Arbeitsplatz für rund 800 Mitarbeitende der Verwaltung werden









Der Grundstein für den zweiten Bauabschnitt des Rathauses im Stühlinger (RiS) ist gelegt. In dem zweiten Oval sollen in naher Zukunft rund 800 Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihren Arbeitsplatz haben. Das neue Rathaus wird inoffiziell auch den Titel Familienrathaus tragen. „Dort werden unter anderem das Amt für Kinder, Jugend und Familie, das Amt für städtische Kindertageseinrichtungen sowie das Amt für Schule und Bildung an einem Standort zusammengeführt“, erklärt Oberbürgermeister Martin Horn. Außerdem wird auch die Stadtkämmerei sowie weitere Ämter und Dienststellen einziehen.