Grundschulsingtag in Balingen

1 Volle Stadthalle beim Grundschulsingtag Foto: Wunder

Zum Grundschulsingtag haben sich etwa 1000 Kinder in der Balinger Stadthalle versammelt. Auch Gerlinde Kretschmann war dabei.









Link kopiert



Was für ein Zufall: „Die Gedanken sind frei“ ist das Lieblingslied von Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) und Schirmherrin des Grundschulsingtags – er fand am Dienstag in der Balinger Stadthalle statt.