Grundschulen laden ein Balinger Eltern können jetzt die Erstklässler anmelden

Im Einzelnen gelten in Balingen folgende Schulbezirksabgrenzungen:

Gemeinschaftsschule Sichelschule: Wohngebiete westlich der B 27 in der Kernstadt, ausgenommen Schmiden und Stettberg.

Grundschule Längenfeldschule: Kernstadt östlich der B 27 sowie der Stadtteil Heselwangen.

Grundschule Schmiden: von der Kernstadt die Wohngebiete Schmiden und Stettberg einschließlich die Ost-dorfer Straße sowie der Stadtteil Ostdorf.

Grundschule Endingen/Erzingen: Stadtteile Endingen und Erzingen (die Schule hat ihren Sitz in Endingen).

Grundschule Langwiesenschule Engstlatt: Stadtteil Engstlatt.

Schulverbund Balingen-Frommern: Stadtteile Frommern, Dürrwangen und Stockenhausen.

Lochenschule Weilstetten: Stadtteile Weilstetten und Roßwangen.

Grundschule Streichen/Zillhausen: Stadtteile Streichen und Zillhausen (die Schule hat ihren Sitz in Zillhausen).

Schulpflichtige, die eine Schule in freier Trägerschaft wie beispielsweise die Freie Waldorfschule besuchen möchten, sind von den Schulbezirkszuweisungen ausgenommen. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die vom Alter her schulpflichtig wären, für ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Über den Antrag entscheidet die zuständige Schule. Die vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder haben die Möglichkeit, die Grundschulförderklasse an der Grundschule Längenfeldschule zu besuchen. Alternativ können die Eingangsklasse an der Lauwasenschule, die Plus-Klasse im Schulverbund Frommern oder der Kindergarten der richtige Förderort sein.

Nach derzeitigem Stand werden 275 Kinder (im Vorjahr 279 Kinder) aus Balingen und den Stadtteilen schulpflichtig. Damit beim Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule die Betreuung gewährleistet ist, hat die Stadt Balingen zusätzliche Betreuungsangebote außerhalb der Unterrichtszeiten eingerichtet. Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird an allen Schultagen eine Betreuung vor und nach dem Unterricht in einem Zeitrahmen von sechs Stunden einschließlich Unterricht und Pausen an allen Grundschulen außer der Lochenschule angeboten. Ein Teil der Kosten wird über Elternbeiträge finanziert.

Die Sichelschule, der Schulverbund Frommern sowie die Lochenschule sind als Ganztagsschulen nach dem Landesmodell eingerichtet. An der Längenfeldschule und der Förderschule Lauwasenschule werden ganztägige Betreuungsangebote einschließlich Mittagessen angeboten. Ebenfalls ein Mittagessen und bei Bedarf auch nachmittägliche Betreuungsangebote werden an den Grundschulen Endingen/Erzingen, Schmiden und Engstlatt angeboten. An der Längenfeldschule besteht außerdem ein Schulhort, der an Schultagen von Montag bis Freitag eine Betreuung ab Unterrichtende bis 17 Uhr anbietet. Hierzu wird ebenfalls ein Elternbeitrag erhoben.

Nähere Auskünfte zu den Betreuungsangeboten erteilt das Amt für Familie, Bildung und Vereine der Stadt Balingen unter der Rufnummer 07433/17 02 96.