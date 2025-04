1 Die elf Teilnehmer des Vorlesewettbewerbs – den ersten Platz belegt Katharina Lohrer (vorne, Mitte), den zweiten Tilda Lobmeier (vorne, rechts) und den dritten Mali Staiger (vorne, links). Foto: Helen Moser

Katharina Lohrer, Viertklässlerin an der Rupertsbergschule, hat den diesjährigen Vorlesewettbewerb der St. Georgener Grundschulen gewonnen.









Am Wettbewerb nehmen alle drei Grundschulen teil, also die Rupertsbergschule, die Robert-Gerwig-Schule (RGS) und die Schule in Peterzell. Für diesen Stadtentscheid hatten sich die Dritt- und Viertklässler qualifiziert, die an ihrer Schule jeweils am besten abgeschnitten haben.