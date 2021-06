1 Die Masken gehören noch weiterhin zum Präsenzunterricht dazu. (Symbolfoto) Foto: JackF – stock.adobe.com

"Raus bis zum Sommer, raus bis in den Herbst, und vielleicht kommen wir gar nicht mehr zurück", sang Alice Cooper in "School’s Out" (deutsch: "Die Schule ist vorbei") in den frühen 1970ern. Traf die Songzeile im vergangenen Jahr noch zu, heißt es nun für die Schüler: "rein in die Schule".

Horb - Die Grundschulen des Horber Sprengels befinden sich aktuell im "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen". Dies bedeutet Präsenzunterricht für alle mit Masken- und Testpflicht, aber ohne förmliches Abstandsgebot zwischen den Schülern. An den weiterführenden und beruflichen Schulen wechseln sich Präsenz- und Fernunterrichtsphasen zunächst nach den Pfingstferien noch ab. Im Präsenzunterricht gilt dort neben der Masken- und Testpflicht auch weiterhin ein förmliches Abstandsgebot. Spätestens am 21. Juni kehren dann auch die weiterführenden Schulen in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" zurück.

