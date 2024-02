Zum Schuljahresbeginn 2024/2025 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni 2024 das sechste Lebensjahr vollenden oder im vergangenen Jahr zurückgestellt wurden.

Eltern, die die Absicht haben, ihr Kind für ein Jahr vom Schulbesuch zurückstellen zu lassen, müssen bei der Anmeldung im Rektorat einen entsprechenden Antrag stellen.

Kinder die zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. Juni 2025 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Wunsch der Eltern zum Schulbesuch angemeldet werden.

Kinder, die ab dem 1. Juli 2025 sechs Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern ebenfalls vorzeitig eingeschult werden.

Die Anmeldetermine für alle Burladinger Grundschulen:

Grundschule Burladingen

Die Termine für die Anmeldung an der Grundschule Burladingen sind Montag und Dienstag, 4. und 5. März, von 8.30 bis 12 Uhr sowie nachmittags 14 bis 17 Uhr und Mittwoch, 6. März, von 8 bis 12.30 Uhr.Der Anmeldebogen und die Datenschutz-Einwilligung können bei Bedarf auf der Internetseite www.schulverbund-burladingen.de heruntergeladen werden; Informationen auch unter Telefon 07475/ 89 22 20.

Grundschule Hausen i.K.

Die Schulanmeldung für die Grundschule in Hausen kann am Freitag, 15. März, von 10.30 bis 14 Uhr und Montag, 18. März, von 13 bis 16 Uhr vorgenommen werden; Telefon 07475/ 451136.

Grundschule Ringingen

Die Termine für die Schulanmeldung an der Grundschule Ringingen sind Dienstag, 5. März, von 13.30 bis 16 Uhr und Donnerstag, 7. März, von 8.30 bis 12 Uhr; Telefon 07475/81 45.

Grundschule Stetten u.H.

Die Anmeldetermine für die Grundschule in Stetten u.H. sind am Donnerstag, 14. März, von 14 bis 16.30 Uhr und am Freitag, 15. März, von 12.30 bis 13.30 Uhr; Informationen auch unter der Telefonnummer 07126/92 1514 7.