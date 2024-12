Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg: Ministerin Schopper muss bei Kompass 4 die Notbremse ziehen

1 Kultusministerin Theresa Schopper muss bei dem missglückten Viertklässlertest für Klarheit sorgen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der grünen Kultusministerin Theresa Schopper blieb gar nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen. Je mehr über die Ergebnisse des neuen Kompetenztests für die Schulempfehlung der Viertklässler bekannt wurde, desto klarer war, dass da etwas fundamental schief gegangen und nicht haltbar ist. Zwar sind die Grundschüler im Land schlecht im Rechnen – aber so katastrophal, wie diese Prüfung ausgegangen ist, sind sie nicht. Viel spricht dafür, dass der Test völlig überzogen war. Wie das dem eigentlich Testerfahrenen IBBW passieren konnte, wird noch zu untersuchen sein. Aber klar ist auch: Die Kinder müssen in Mathe besser, die Grundschulen zu besserem Unterricht in diesem Sinne angehalten und dazu in die Lage versetzt werden.