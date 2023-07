1 Die Zukunft der Grundschule ist seit Jahren ein Thema in Trichtingen. Foto: Wagner

Die Grundschule in Trichtingen soll aus Kostengründen und Personalmangel geschlossen werden. Das nehmen die Gemeinderäte so nicht hin. Sie beziehen sich auf den Eingemeindungsvertrag von 1974 und erheben Klage beim Verwaltungsgericht.









Hinter vorgehaltener Hand wurde schon lange gemunkelt, dass man in Trichtingen die Schließung der dortigen Grundschule nicht hinnehmen will. So war es dann auch keine große Überraschung als Gemeinderätin Julia Behr bei der Sitzung am Dienstagabend mitteilte, dass sich die Gemeinderäte, stellvertretend für alle Bürger aus Trichtingen und Harthausen entschieden hätten, Klage gegen die Gemeinde Epfendorf zu erheben.