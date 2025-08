Schulpartnerschaft mit Koulikoro Triberger Schüler unterstützen Kinder in Mali

Seit 2019 engagiert sich die Wasserfallstadt in Mali. Zwischen der Grundschule Triberg und der Schule im Franziskanerinnenkloster in Koulikoro in Mali besteht seit 2023 eine Schulpartnerstadt. Nun schicken die Schüler ein weiteres Paket nach Mali.