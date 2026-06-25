Grundschule Tannenkirch: Kandern übernimmt die Grundschulbetreuung selbst

Die Tannenkircher Grundschüler werden künftig nicht mehr vom Evangelischen Kinderhaus betreut. Die Stadt will einspringen, ob das Personal übernommen wird, ist offen.

Bislang wird die Grundschulbetreuung an der Grundschule in Tannenkirch über das evangelische Kinderhaus Tannenkirch organisiert, doch Ende März informierte der Träger die Stadt, diese Aufgabe nicht mehr weiterführen zu können. Deshalb beschäftigte sich der Gemeinderat in Kandern mit der Frage, wie die Betreuung in Tannenkirch ab dem kommenden Schuljahr aussehen soll. Am Ende stand ein einstimmig gefasster Beschluss, die Betreuung selbst in die Hand zu nehmen, so wie es bereits in der Grundschule in Kandern der Fall ist.

Die Verwaltung hatte auch die Möglichkeit geprüft, die Betreuung von einem anderen Träger übernehmen zu lassen. Einen Bewerber hätte es dafür bereits gegeben, die Kosten bei dieser externen Lösung wären aber deutlich höher zu erwarten gewesen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Im Zuge der nötigen Änderungen ab dem kommenden Schuljahr hat sich die Verwaltung grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie viel Betreuung überhaupt nötig ist – und darum Rücksprache mit dem derzeitigen Betreuungsteam gehalten.

Betreuungszeit nur bis 15 Uhr

Auf dieser Grundlage sind für die Randzeiten zwei und für die Mittagszeit drei Betreuungskräfte vorgesehen, was eine Stellenaufstockung um etwa 122 Prozent mit sich brächte. Positiver Nebeneffekt: Der Betreuungspool würde ausgeweitet, im Krankheitsfall könnte Personal zwischen den Standorten in Kandern und Tannenkirch wechseln.

Ob Teile des bisherigen Personals ihre Tätigkeit in Tannenkirch fortsetzen werden, ist noch unklar. Die bisherigen Arbeitsverhältnisse enden - für die neu geschaffenen Stellen der Stadt sei aufgrund von Gleichbehandlungsgrundsätzen ein offizielles Bewerbungsverfahren nötig, sagte Bürgermeisterin Simone Penner auf Nachfrage unserer Zeitung.

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Finanzieller Knackpunkt ist der Umfang der Betreuungszeit. Weil die Zahl der betreuten Kinder am Nachmittag deutlich sinkt und in der Übergangslösung in den Containern ein warmes Mittagessen „zu herausfordernd“ wäre, favorisierte die Verwaltung ein Betreuungsangebot bis lediglich 15 Uhr.

Bei dieser Variante belaufen sich die Kosten auf knapp 23.000 Euro und werden laut Beschlussvorlage „durch Elternbeiträge und Zuschüsse gedeckt“. Bislang wird bis 16.30 Uhr betreut. Inwieweit ein solch frühes Ende ein Problem für arbeitende Eltern darstellt, blieb offen. Gemeinderätin Gabriele Weber (SPD) gab aber an, bei einer Meinungsumfrage sei der Umfang für die meisten Eltern ausreichend gewesen.

Eine Ferienbetreuung wird es zumindest diesen Sommer in Tannenkirch nicht geben. Das sei so kurzfristig nicht zu organisieren, so Penner. Ab den Herbstferien wolle man sich allerdings um ein Betreuungsprogramm für Grundschüler bemühen - dann auch in Kandern.

Sanierung und Erweiterung gehen ihren Weg

Auch bei der geplanten Erweiterung und Sanierung der Grundschule gab es einen weiteren Beschluss. Nachdem die ersten Gewerke ausgeschrieben wurden, hat der Gemeinderat nun das erste Vergabepaket beschlossen. Insgesamt liegen die Angebote zusammen 8,4 Prozent unter den kalkulierten Kosten.

Während die Abbruch- und Rohbauarbeiten mit rund 1,15 Millionen Euro etwa 18,6 Prozent teurer ausfallen als kalkuliert, lagen mehrere andere Gewerke deutlich unter den Ansätzen. So unterschreitet der günstigste Aufzugsanbieter die Kostenberechnung um 34 Prozent, bei der Heizung beträgt die Differenz rund 36 Prozent. Auch bei Sanitär- und Elektroarbeiten wurden günstigere Angebote abgegeben.

Anstieg der Baukosten um 15.000 Euro

Insgesamt belaufen sich die Baukosten auf rund 8,14 Millionen Euro. Für die Erweiterung der Ganztagsräume sind Kosten von rund 5,02 Millionen Euro veranschlagt, für die Sanierung der Schule kommen nach einer aktualisierten Kostenberechnung weitere 3,12 Millionen Euro hinzu.

Finanzielle Entlastung könnte die Stadt aus dem neuen Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes erhalten. Von den rund 5,5 Millionen Euro, die Kandern über das Programm grundsätzlich abrufen kann, sollen zunächst eine Million Euro für die Sanierung der Grundschule Tannenkirch angemeldet werden. Auch diesen Beschluss fasste der Gemeinderat einstimmig.

Bereits ab dem 20. Juli soll die Containeranlage für die Interimslösung bereitstehen. Der Umzug ist mit Beginn der Sommerferien geplant. Die Grundschule wird voraussichtlich zwei Schuljahre in den Containern untergebracht sein.