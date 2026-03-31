Grundschule Tannenkirch: Erweiterung und Sanierung werden günstiger als gedacht

Die Arbeiten an der Grundschule in Tannenkirch sowie an der Mehrzweckhalle werden konkreter.
Im Gemeinderat wurde der aktuellen Kostenberechnung zum Erweiterungsbau der Grundschule einstimmig zugestimmt. Ebenso einstimmig votierten die Räte für die Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur Sanierung der Grundschule sowie für die Vorentwurfsplanung der Sanierung der Mehrzweckhalle. Judita Kovac als Leiterin des Hochbauamts sowie Projektleiterin Julia Nestor stellten den vielen Bürgern, die zur Sitzung gekommen waren, Einzelheiten der Planungen vor.