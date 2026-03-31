Grundschule Tannenkirch: Erweiterung und Sanierung werden günstiger als gedacht

Die Arbeiten an der Grundschule in Tannenkirch sowie an der Mehrzweckhalle werden konkreter.

Im Gemeinderat wurde der aktuellen Kostenberechnung zum Erweiterungsbau der Grundschule einstimmig zugestimmt. Ebenso einstimmig votierten die Räte für die Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur Sanierung der Grundschule sowie für die Vorentwurfsplanung der Sanierung der Mehrzweckhalle. Judita Kovac als Leiterin des Hochbauamts sowie Projektleiterin Julia Nestor stellten den vielen Bürgern, die zur Sitzung gekommen waren, Einzelheiten der Planungen vor.

Pläne Nestor zeigte die Pläne für die Schulerweiterung und die Sanierungsmaßnahmen. Das Foyer wird größer, ein Holzbau wird auf das bestehende Bauwerk aufgesetzt, wobei der Bestandsbau saniert wird. Die Schule erhält Küche und Mensa sowie zwei Gruppenräume, die auch als Klassenräume genutzt werden können. Es wird eine Bibliothek und ein Lernatelier geben.

Alle Brandschutzvorschriften werden umgesetzt, unter anderem wird der Mittelgang breiter. Brennbares Material im Gebäudedach wird ausgetauscht. Geplant sind die Elektrosanierung, ein Heizungsaustausch und die Sanierung der Sanitäranlagen. Eine barrierefreie Erschließung der Stockwerke und damit auch der Mehrzweckhalle wird durch den Einbau eines Aufzugs möglich.

Bei der Sanierung der Sporthalle werde nun eine „klare Mittelfläche“ als Spielfeld definiert, sagte Nestor. Eine Wand trennt Lager und Geräteräume vom Spielfeld ab. Die Halle wird mit Ringen, Toren, Kletterwänden und mehr ausgestattet. Neue Duschen sind vorgesehen. Die Bühne könne zum Spielfeld „dazu geschaltet werden, wenn es Aufführungen gibt“, fuhr die Projektleiterin fort. Weiter soll die Bodenplatte gedämmt werden, der neue Sportboden soll eine Fußbodenheizung erhalten und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung soll eingebaut werden.

Kostenberechnung

Im Oktober hatte der Gemeinderat der Kostenberechnung zur Erweiterung der Grundschule, die sich auf gesamt 5,2 Millionen Euro belief, zugestimmt. Jetzt ist aufgrund der weiterlaufenden Kostenermittlungen zur Sanierung und wegen der Verschiebung innerhalb von Gewerken die Kostenrechnung für die Erweiterung angepasst worden: Sie fällt mit 4,2 Millionen Euro niedriger aus als im Herbst veranschlagt.

In der neuen Kostenberechnung werden 9,5 Prozent der Fläche den Umkleideräumen im Untergeschoss zugeschlagen und der Förderung für die Hallensanierung zugerechnet. „Das würde die Gesamtkosten in Sachen Erweiterung bei der Schulbauförderung noch einmal um rund 400 000 Euro senken“, sagte Penner.

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Sanierung der Grundschule beläuft sich nun auf 3,1 Millionen Euro, die Kostenschätzung aus dem Jahr 2024 lag noch bei rund 3,4 Millionen Euro.

Förderung

Die Erweiterung der Schule wird mit knapp 2,2 Millionen Euro über das Verwaltungsvorschrift-Förderungsprogramm des Bundes gefördert. Anfang 2026 wurde ein Ausgleichstockantrag über 1,5 Millionen Euro für diese Maßnahme gestellt.

Die Sanierungsmaßnahmen werden über das Schulsanierungsförderprogramm 2025 mit rund einer Million Euro gefördert. Zusätzlich gibt es 800 000 Euro aus dem Ausgleichstock.

Für die Sanierung der Mehrzweckhalle wurde im Rahmen des Projektaufrufs des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten 2025“ in kurzer Zeit ein Vorentwurf fertiggestellt. Es wurden Kosten in Höhe von knapp 2,9 Millionen Euro ermittelt, wobei knapp 1,3 Millionen Euro an Förderung beantragt wurden.

Unsere Empfehlung für Sie Tannenkirch Schulerweiterung wird wesentlich teuer als erwartet Dem Kanderner Gemeinderat wurden die Pläne und die Kosten für die Schulerweiterung vorgestellt. Dass diese enorm angestiegen sind, stieß auf Verwunderung.

Die Kosten für die Sanierung hier sind nun wesentlich höher als ursprünglich mit knapp 800 000 Euro berechnet, denn unter anderem waren eigentlich keine energetischen Maßnahmen vorgesehen „Wir erwarten eine Entscheidung, ob sich das Projekt für die Förderung qualifiziert, nach Ostern“, informierte Penner.

Für die Finanzierung des gesamten Vorhabens sind insgesamt neun Förderanträge für Landes- und Bundesmittel erforderlich.

Zeithorizont

Die Schule wird nach den Sommerferien für etwa zwei Jahre in eine Containeranlage umziehen. Für den Erweiterungsbau, deren Umbau und die Sanierungsmaßnahmen sind 18 Monate reine Bauzeit vorgesehen.

Mit der Entwurfsplanung zur Sanierung der Mehrzweckhalle soll – falls es zu einer Förderung kommt – 2027 begonnen werden. Hier könnte die Bauzeit dann von Mai 2028 bis Dezember 2029 dauern.

Standort der Pelletanlage

Alternative gefunden:

Im Gemeinderat hatte sich die Inhaberin eines neuen Hauses, das benachbart zum Schul- und Hallenparkplatz liegt, zu Wort gemeldet. Sie machte darauf aufmerksam, dass die angrenzend an ihren Garten geplante, in einem Container untergebrachte Pelletanlage für die neue Schulheizung für sie und ihre Familie eine erhebliche Einschränkung in Bezug auf den Aufenthalt im Freien auf ihrem Grundstück sowie Geruchs- und Lärmbelastung darstellen würde. Diese Problematik hatte bereits der Tannenkircher Ortschaftsrat angesprochen. Im Technischen Ausschuss hieß es zunächst, dass sich die Heizungsanlage wegen am geplanten Standort vorhandener Leitungsanschlüsse nicht an einen anderen, vom Ortschaftsrat vorgeschlagenen Standort direkt vor der Halle vor die Sanitäranlagen verlegen lasse. Jetzt aber, sagten Hochbauamtsleiterin Judita Kovac und Bürgermeisterin Simone Penner, habe man noch einmal umgedacht, und werde den Container doch an diesem alternativen Standort aufstellen.