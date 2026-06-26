Grundschule Straßberg: Mehr Platz fürs Mittagessen – neue Mensa kann kommen

Wegen steigender Kinderzahlen und des kommenden Ganztagsanspruchs baut die Gemeinde einen neuen Speiseraum an die Grundschule an. Der Gemeinderat hat nun die Arbeiten vergeben.

Straßberg geht der Platz aus – zumindest an der Grundschule. Schon seit längerer Zeit ist der Verwaltung bekannt, dass dort – auch bedingt durch den Rechtsanspruch, der die stufenweise Einführung des bundesweiten Ganztagsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/27 vorsieht – der Platz für die täglich rund 30 Mittagessen nicht mehr ausreicht.

Mit den derzeitigen Räumen können maximal 18 Kinder gleichzeitig essen, folglich sind zwei Schichten notwendig. Da die Nachfrage nach Essen, ebenso wie die Anzahl der zu betreuenden Kinder nach oben geht, entschied der Gemeinderat, verschiedene von ihm vorgeschlagene Alternativen zu prüfen. Aus Sicht des beauftragten Architekten Daniel Hotz ergab sich keine sinnvolle Lösung.

Im März fassten Verwaltung und Gemeinderat daher den Beschluss, wie von Daniel Hotz ins Spiel gebracht, auf der Südseite des Schulgebäudes einen eingeschossigen Speiseraum mit einer Grundfläche von 56,36 Quadratmetern anzubauen. Dieser soll als Mensa für 28 Grundschülerinnen und Grundschüler nach dem „Cook-and-Hold-Prinzip“ (Zubereiten und Warmhalten) dienen. Dabei werden die Speisen nach der Zubereitung nicht direkt ausgegeben, sondern in geeigneten Behältern bei einer bestimmten Temperatur warmgehalten.

52.000 Euro günstiger

Der Gemeinderat beauftragte Architekt Daniel Hotz mit der beschränkten Ausschreibung der Arbeiten für verschiedene Gewerke. Hotz und Bürgermeister Markus Zeiser stellten die Angebote in der jüngsten Sitzung dem Gemeinderat vor.

Für Rohbauarbeiten wurden vier Unternehmen um die Abgabe eines Angebots gebeten, was auch so erfolgte. Günstigste Bieterin ist hier die Firma „Norbert Hartmann GmbH“ aus Kaiseringen mit einer Angebotssumme von rund 51.600 Euro. Bei den Holzbauarbeiten war die Firma „Hagg GmbH & Co. KG“ aus Benzingen mit einer Angebotssumme von rund 56.500 Euro günstigste Bieterin. Zwei Firmen wurden für Estricharbeiten angeschrieben, beide gaben ein Angebot ab. Hier lag die Firma „Ernst-Werner Meschmoser, Fußbodentechnik“ aus Salem-Beuren, mit einer Angebotssumme von knapp 4000 Euro ganz vorn.

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Zwei Angebote gingen für Maler- und Trockenbauarbeiten ein. Günstigste Bieterin war die Firma „Rupert Linder GmbH“ aus Albstadt mit einer Angebotssumme von rund 25.000 Euro. Für Fensterarbeiten wurden drei Unternehmen um ein Angebot angeschrieben. Das einzige Angebot kam von der Firma „Fensterbau Maag GmbH“ aus Winterlingen zum Preis von rund 20.800 Euro. Auch für die Heizungsarbeiten folgte von zwei Anfragen nur ein Angebot: Die Firma „HET Haus- und Energietechnik GmbH“ aus Albstadt wird die Arbeiten zum Preis von knapp 14.200 Euro ausführen.

Die Vergabesumme liegt insgesamt bei rund 172.000 Euro, dazu kommen noch rund 40.800 Euro für Bau-Nebenkosten, Ausstattung und Außenanlagen. „Wir sind dabei rund 52.000 Euro unter der Kostenschätzung, die bei 265.000 Euro lag“ freute sich Bürgermeister Zeiser. Der Baustart erfolgt bereits Anfang Juli.

Das Mittagessen wird teurer

Mit der Einführung der erweiterten verlässlichen Grundschule zum Schuljahr 2013/2014 und der Ausweitung des Betreuungsangebots im Kindergarten zum Kindergartenjahr 2013/2014 wurde das Angebot eines täglichen Mittagessens in den beiden Einrichtungen eingeführt.

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Wie überall hat das Haus Nazareth als Lieferant auch hier mit steigenden Kosten in den Bereichen Personal, Lebensmittel und Energie zu kämpfen. Seit dem 1. September 2025 liegen die Bruttokosten bei rund 5,50 Euro pro Essen. In den jeweiligen Preisen sind anteilig eine Entsorgungs- und eine Lieferpauschale enthalten. Die Abrechnung mit den Erziehungsberechtigten erfolgt in der Regel einmal pro Monat.

„Der Kindergarten, die Schulbetreuung und auch die Eltern sind mit der Qualität, dem Umfang und der Abwicklung sehr zufrieden“, so der Bürgermeister. Zum 1. September würde sich ein neuer Bruttopreis von 5,56 Euro ergeben. Damit konnten Verwaltung und Gemeinderat leben und stimmten zu. Eine Sache stieß auf Unverständnis im Gremium und zog einen etwas längeren Redebedarf nach sich: Zum 1. September 2027 wurde bereits ein neuer Preis mit 5,96 Euro angekündigt. Auch diesem Punkt stimmten Rat und Verwaltung am Ende zu.