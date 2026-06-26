Grundschule Straßberg: Mehr Platz fürs Mittagessen – neue Mensa kann kommen

Wegen steigender Kinderzahlen und des kommenden Ganztagsanspruchs baut die Gemeinde einen neuen Speiseraum an die Grundschule an. Der Gemeinderat hat nun die Arbeiten vergeben.
Straßberg geht der Platz aus – zumindest an der Grundschule. Schon seit längerer Zeit ist der Verwaltung bekannt, dass dort – auch bedingt durch den Rechtsanspruch, der die stufenweise Einführung des bundesweiten Ganztagsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/27 vorsieht – der Platz für die täglich rund 30 Mittagessen nicht mehr ausreicht.