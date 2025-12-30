Grundschule Starzach: Die Bürger sollen entscheiden, was sie wollen

In der Starzacher Schul-Misere laufen die Diskussionen auf Hochtouren: bei den Gemeinderäten und bei den Eltern. Soll die fertige und bereits deutlich geschrumpfte Planung nach den Entwürfen des Architekturbüros K9 umgesetzt werden? Welche Spar-Varianten wären denkbar? Könnten die Schulkinder künftig in der Mensa des neuen Kindergartens zu Mittag essen? Braucht es unbedingt eine Sporthalle?

Noch einmal stand das Thema im alten Jahr auf der Tagesordnung des Gemeinderats, der am Montag, 22. Dezember, tagte. Die Räte erhielten die Stellungnahme der Schulaufsicht – allerdings nur zur Kenntnisnahme. Der Bericht des Schulamts stellt klar, dass für die Weiterführung des vor 16 Jahren eingerichteten Ganztagszugs an der Bierlinger Grundschule Um- und Anbauten unerlässlich und überfällig sind.

Irgendeine Art von Entscheidung oder gar eine Rücknahme des Beschlusses vom September, bei dem eine Gemeinderatsmehrheit den Schulausbau stoppte, wollte Bürgermeister Thoma Noé im Gremium aber gar nicht herbeiführen. Denn in der Zwischenzeit hat die Initiative „Pro Schulausbau“ ausreichend Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. (Die 457 Unterschriften übergaben sie der Verwaltungsspitze am Dienstag.) Nun solle es erstmal den Bürgerentscheid geben – „damit ich wenigstens weiß, was die Bevölkerung will“, sagte Noé bei der Sitzung am Montag.Beim Bürgerentscheid wird es allerdings nicht um verschiedene Varianten gehen, sondern allein um die Frage, ob die Grundschule nach den Plänen der K9-Architekten für rund 14 Millionen Euro ausgebaut wird oder nicht. Wenn die Bürger sich mehrheitlich für den Ausbau entscheiden, liegt der Auftrag bei der Verwaltung, den Bürgerwillen umzusetzen.

Wie geht es weiter nach dem Bürgerentscheid? Und was, wenn der Bürgerentscheid den K9-Ausbau ablehnt? Oder nicht genügend Starzacher abstimmen, um das Quorum zu erreichen? „Dann stehen wir nachher ohne alles da?“ fragte sich Gemeinderat Manuel Faiss. Dann, sagte Bürgermeister Thomas Noé, werde es darauf ankommen, wie lange die Fachaufsicht noch zuschaut, bevor sie dem Betrieb des Ganztagszugs „einen Riegel vorschieben.“ Gleichzeitig wird das Ganztagsangebot ab 2026 an Grundschulen Pflicht. „Der Schulstandort ist gefährdeter denn je“, sagt Noé. Die Gemeinderätinnen und -räte, die im September gegen den rund 14 Millionen Euro teuren Ausbau stimmten, kündigten an, demnächst Vorschläge für günstigere Lösungen vorzulegen. „Die Kritik und Ablehnung richtet sich nicht gegen die notwendigen Maßnahmen, sondern ausschließlich gegen die im Raum stehende, extrem kostenintensive Variante“, schreiben sie in einer Stellungnahme an diese Redaktion. Die Gemeinde müsse nicht nur die Vorgaben des Schulamtes einhalten, sondern auch die der Kommunalaufsicht, die einer weiteren Kreditaufnahme „enge Grenzen“ gesetzt habe. Die finanzielle Belastung durch die Kreditaufnahme für den Schulausbau, so deren Befürchtung, wäre mit jährlich 619.000 Euro erdrückend für die Gemeinde.

Bürgermeister Thomas Noé ärgert sich „Ihre Zahlen sind nicht schlüssig“, sagte dazu Bürgermeister Thomas Noé. Die Grundlage für die Finanzierung habe sich mittlerweile deutlich geändert. Zudem ärgerte er sich darüber, dass bei der Info-Veranstaltung der K9-Gegner Mitte November behauptet wurde, die Verwaltung habe keinen Finanzierungsplan für den Schulbau. Das sei ebenso wenig wahr wie die Aussage, die Kommunalaufsicht würde angesichts des defizitären Starzacher Haushalts keine weiteren Kredite genehmigen. „Das Kommunalamt hat nie behauptet, dass Pflichtaufgaben nicht finanziert werden“, so Noé. Das sei auch das Ergebnis einer Besprechung der Verwaltung mit dem Schulamt, der Stelle für Schulbauförderung und der Kommunalaufsicht gewesen.“ Mit dem im November verabschiedeten Konsolidierungskonzept habe man mithin die Auflagen der Kommunalaufsicht für weitere Kredite erfüllt, ergänzte Kämmerer Holzwarth gegenüber dieser Zeitung.

Vorschläge für kostengünstigere Maßnahmen Die Gemeinderätinnen und -räte, die gegen den K9-Ausbau gestimmt haben, haben Mitte Oktober, nach einem gemeinsamen Vorort-Termin in der Grundschule, „Vorschläge für kostengünstigere Maßnahmen“ an die Verwaltung geschickt. Zum Beispiel: die „multifunktionale Nutzung der Räumlichkeiten mit dem nahe gelegenen neuen Kindergarten in Hinblick auf Mensa und Besprechungsräume“, sprich: könnte zum Beispiel ein Teil der Schulkinder in der Kita-Mensa essen statt in angemieteten Containern oder einem Mensa-Neubau? Und statt einer konventionellen Sporthalle gebe es auch die Möglichkeit, eine Freilufthalle zu bauen.

Vor dem Bürgerentscheid wollen die Kritiker der K9-Pläne zudem „Planungsdaten beschaffen“ und auswerten. Dazu gehört auch die Frage, wie viele Kinder wann welche Betreuung nutzen.

Noé bleibt dabei: Nur mit einer zukunftsfähigen Schule könne Starzach überhaupt für weitere Einwohner attraktiv werden und den Einwohnerverlust aufhalten. „Nur schöne Landschaft reicht nicht aus.“

Wie die Gemeinde den Schulausbau finanzieren will

Ideen zur Finanzierung

14 Millionen Euro: So hoch sind die veranschlagten Kosten für den Schulausbau nach den Plänen der K9-Architekten. Aus einem Landestopf zur Förderung der Ganztagsbetreuung gibt es einen Förderbescheid von 4,1 Millionen Euro. Dieser ist allerdings an die vorliegenden Pläne des K9-Ausbaus gebunden (und gilt nicht für alternative Ausbauvorschläge). Aus dem Sondervermögen des Bundes erhält Starzach 2,9 Millionen Euro, die ebenfalls für den Schulbau verwendet werden sollen. Zudem haben sich die Bedingungen für die Förderung durch den Ausgleichsstock für finanzschwache Gemeinden verbessert. Hier könne Starzach mit bis zu zwei Mal einer Million Euro rechnen, erklärt Kämmerer Philipp Holzwarth. Damit wären 9 Millionen der Baukosten gedeckt. Mithin blieben 5 Millionen Euro, die die Gemeinde über Kredite und Gebührenerhöhungen finanzieren müsste. Oder, wie Bürgermeister Noé sagt: eventuell einen Teil auch über den Verkauf von Flächen im Gemeindewald. Die jährliche Belastung für Zinszahlungen, so Holzwarth, wäre damit deutlich niedriger als die 600.000 Euro, die noch im Juli im Raum standen.