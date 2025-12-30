Grundschule Starzach: Die Bürger sollen entscheiden, was sie wollen

Beim Starzacher Schul-Ausbau gibt es einen Bürgerentscheid. Parallel wollen die Kritiker der K9-Planung Spar-Varianten vorschlagen.
In der Starzacher Schul-Misere laufen die Diskussionen auf Hochtouren: bei den Gemeinderäten und bei den Eltern. Soll die fertige und bereits deutlich geschrumpfte Planung nach den Entwürfen des Architekturbüros K9 umgesetzt werden? Welche Spar-Varianten wären denkbar? Könnten die Schulkinder künftig in der Mensa des neuen Kindergartens zu Mittag essen? Braucht es unbedingt eine Sporthalle?