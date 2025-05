Grundschule Schörzingen: Sicheres Radfahren will geübt werden

1 Die Schüler der Grundschule Schörzingen probten beim Radaktionstag „RadHelden@School“ das sichere Radfahren. Foto: Schöller Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schörzingen wurden zu wahren RadHelden.







Mit großer Begeisterung haben Schülerinnen und Schüler der Grundschule Schörzingen am Radaktionstag „RadHelden@School“, einem Projekt des Württembergischen Radsportverbandes (WRSV), teilgenommen. Basierend auf spielerischen Bewegungserfahrungen wurden an verschiedenen Stationen der sichere Umgang mit dem Fahrrad geschult. Mit dem Ziel Freude am Radfahren zu wecken konnte das richtige Bremsen, Kurven fahren, Auf- und Absteigen, Geschwindigkeiten einschätzen sowie das Reagieren auf äußere Einflüsse im Schonraum erprobt werden. Alles in allem stellt die Aktion eine ideale Ergänzung zur üblichen Verkehrserziehung an Schulen und dem Radfahren im Alltag dar.