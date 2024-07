Grundschule Schörzingen: Elke Bartl-Riede reicht das Zepter an Nicole Schöller weiter

Elke Bartl-Riede reicht das Zepter an Nicole Schöller weiter

1 Schulamtsleiterin Claudia Ostertag (links) verabschiedet Elke Bartl-Riede mit der Abbestellungsurkunde in den Ruhestand. Foto: Marschal

Die Schulleiterin der Grundschule Schörzingen, Elke Bartl-Riede wurde in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Nachfolgerin Nicole Schöller steht in den Startlöchern.









Es kommt mittlerweile nicht mehr oft vor, dass ein Schulleiterwechsel ohne Vakanz über die Bühne geht. Zum Schuljahresende geht Elke-Bartl Riede, welche die Grundschule Schörzingen seit Juli 2020 offiziell geleitet hat, in den Ruhestand. In einer – ihrem Wunsch entsprechend kleinen – Feierstunde wurde sie nun aus dem Schuldienst verabschiedet. Neben ihrer Familie und dem Kollegium fanden sich auch einige Wegbegleiter sowie Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und Claudia Ostertag, Leiterin des Staatlichen Schulamts Albstadt, in der Schule ein.