Grundschule Schmiden: Nicht konsequent – Umbenennung passt nicht zu Sparplänen
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Eingang der Grundschule Foto: Heinzler

Der Gemeinderat in Balingen hat für die Umbenennung der Grundschule Schmiden gestimmt. Unser Redakteur Cornelius Eyckeler stört sich daran.

Der Gemeinderat hat für die Umbenennung der Grundschule Schmiden gestimmt. War das wirklich nötig? In jeder Gemeinderats- und Ausschusssitzung wird auf die klamme Haushaltslage hingewiesen. Jede Investition, jede kleine Bauvergabe steht auf dem Prüfstein – und das in der aktuellen Situation völlig zurecht. Umso größer wiegt das Unverständnis über die nun getroffene Entscheidung. Ja, die Grundschule steht auf Ostdorfer Gemarkung. Ja, es geht um die Verbundenheit mit dem Ortsteil. Und ja, lange hat der Ortschaftsrat diesen Wunsch geäußert.

 

Sparen tut weh​

Aber Identitätsverständnis und Lokalstolz müssen gerade in Zeiten finanzieller Ebbe eben heruntergeschluckt werden. Keine Frage: Der finanzielle Mehraufwand, der bislang nicht klar benannt werden kann, wird den Haushalt der Stadt Balingen nicht entscheidend beeinflussen. Wie oft aber predigen Verwaltung und Gemeinderäte, dass es sich bei jedem noch so marginalen Betrag um viele kleine Mosaiksteine handelt, die am Ende zur großen Haushaltsentlastung zusammengesetzt werden?

Warum genau dieser Mosaikstein nun akzeptiert wird, ist nur schwer zu begreifen. Sparen tut weh, heute vielleicht den Ostdorfern mehr, morgen dafür der Kernstadt. Hier geht die Konsequenz verloren.

 