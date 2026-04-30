Grundschule Schmiden: Nicht konsequent – Umbenennung passt nicht zu Sparplänen

1 Eingang der Grundschule Foto: Heinzler Der Gemeinderat in Balingen hat für die Umbenennung der Grundschule Schmiden gestimmt. Unser Redakteur Cornelius Eyckeler stört sich daran.







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Der Gemeinderat hat für die Umbenennung der Grundschule Schmiden gestimmt. War das wirklich nötig? In jeder Gemeinderats- und Ausschusssitzung wird auf die klamme Haushaltslage hingewiesen. Jede Investition, jede kleine Bauvergabe steht auf dem Prüfstein – und das in der aktuellen Situation völlig zurecht. Umso größer wiegt das Unverständnis über die nun getroffene Entscheidung. Ja, die Grundschule steht auf Ostdorfer Gemarkung. Ja, es geht um die Verbundenheit mit dem Ortsteil. Und ja, lange hat der Ortschaftsrat diesen Wunsch geäußert.