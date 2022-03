1 Viele Lehrer und Schüler der Grundschule Pfohren/Aasen (im Bild das Schulgebäude in Pfohren) haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Der Unterricht findet diese Woche Zuhause statt. Foto: Guy Simon

Wegen zahlreicher Corona-Infektionen kann der Unterricht an der Grundschule Pfohren/Aasen nicht aufrechterhalten werden.















Donaueschingen - Die Corona-Situation im Städtedreieck nimmt wieder Fahrt auf. Das Gesundheitsamt Schwarzwald-Baar hat am Mittwoch, 9. März, 345 Neuinfektionen im Städtedreieck gemeldet. Davon 212 in Donaueschingen. Die Grundschule Pfohren/Aasen ist aktuell aufgrund mehrerer Corona-Infektionen komplett geschlossen, Unterricht findet in digitaler Form von Zuhause aus statt. Unter den Schülern sollen sich mehrere angesteckt haben, von den acht Lehrkräften sollen sechs infiziert sein.