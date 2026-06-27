Grundschule Oberweier: Rektorin Karin Fritschmann verabschiedet sich in den Ruhestand

Rektorin Karin Fritschmann geht nach 32 Jahren als Lehrerin der Grundschule Oberweier in den Ruhestand. Sie blickt auf viele spannende Jahre zurück.
Entspannt und in sich ruhend wirkt Karin Fritschmann. Draußen im Garten der Grundschule in Oberweier fühlt sie sich wohl. Ein Mädchen sagt: „Tschüss Frau Fritschmann“ und schon ist sie um die Ecke verschwunden. Zum Schuljahresende sind die Tage der 63-Jährigen an der Grundschule in Oberweier gezählt. 32 Jahre war sie hier Lehrerin und 10 Jahre davon auch Rektorin.