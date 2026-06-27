Grundschule Oberweier: Rektorin Karin Fritschmann verabschiedet sich in den Ruhestand

Rektorin Karin Fritschmann geht nach 32 Jahren als Lehrerin der Grundschule Oberweier in den Ruhestand. Sie blickt auf viele spannende Jahre zurück.

Entspannt und in sich ruhend wirkt Karin Fritschmann. Draußen im Garten der Grundschule in Oberweier fühlt sie sich wohl. Ein Mädchen sagt: „Tschüss Frau Fritschmann“ und schon ist sie um die Ecke verschwunden. Zum Schuljahresende sind die Tage der 63-Jährigen an der Grundschule in Oberweier gezählt. 32 Jahre war sie hier Lehrerin und 10 Jahre davon auch Rektorin.

Unterrichten, die Kinder ein maßgebliches Stück des Weges zu begleiten, ihnen eine feste, verlässliche Größe und Stärke zu sein, das macht Karin Fritschmann aus. Ihr Wirken erinnert ein wenig dem einer Gärtnerin, die ihre Pflänzchen hegt und pflegt und dabei keines bevorzugt.

Tatsächlich gehört dem Gärtnern ein Teil ihrer Freizeit. Versprochen hat sie, sich auch weiterhin um den Obstgarten auf dem Grundschulhof zu kümmern. Für mehr Menschlichkeit erhebt sie ihre Stimme und will sich in der Rente diesem Thema einmal mehr widmen. Bis dahin aber bleibt sie mit Leidenschaft Lehrerin und Rektorin der beiden Grundschulen Oberweier und Heiligenzell.

Lehrberuf hat sich deutlich gewandelt

Im kurzen Rückblick stellt sie fest: „Der Beruf hat sich verändert. Wer mit Menschen zu tun hat, weiß schnell, dass nichts bleibt wie es war.“ Kinder kämen mit vielfältigen Voraussetzungen in die Schule. Unterschiedliche familiäre Konstellationen, kognitive Unterschiede oder Handicaps wie Autismus spricht sie an. Eltern seien so stark vernetzt, schauten im Internet und ließen manchmal das Vertrauen in die Institution Schule schwinden. Eine Insel der Glückseligkeit sei auch die Grundschule im kleinen Ort nicht mehr. Sicher habe Corona manches verändert, aber daran allein die Veränderungen festzumachen, wäre nicht korrekt. Umso wichtiger sei die Verantwortung der Schule, die Persönlichkeiten der Kinder zu stärken. „Ich denke, dass wir das in den meisten Fällen gut hinbekommen“, erklärt Karin Fritschmann. Wo Eltern und Schule zusammenarbeiteten, klappe das auch.

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Rückblickend schaut sie auf viele spannende Jahre der Schule, Kinder und ihrer eigenen Entwicklung. Mittlerweile unterrichte sie Kinder, deren Eltern sie bereits in der Grundschule unterrichtet hat. Was zwei Generationen von Schülern entspreche.

Dabei wollte sie eigentlich nur fünf Jahre bleiben, als damals vor 32 Jahren der Anruf des Schulamtes kam, dass in Oberweier dringend eine Lehrerin gebraucht werde. So wie sich die Kinder an der Schule und im Leben weiterentwickelten, erkenne sie auch für sich die Vorgabe eines steten Lernens. „Nie hatte ich das Gefühl mit meinem Beruf fertig zu sein. Stetes Lernen war auch mein Ziel“, betont Fritschmann. Jede Klasse sei verschieden und brauche individuelle Unterstützung und Ansprache. Größter Schatz der Kinder sei Beziehung und Zuversicht. Jede noch so tolle Ausstattung wirke sich nicht so sehr auf die Kinderseele aus, wie die Beziehung zur Lehrkraft, die dem Kind auch das Gefühl vermittle: „All die Anforderungen, die an mich gestellt sind, kann ich auch schaffen.“

Fritschmann wollte anfangs nur fünf Jahre bleiben

Manchmal hätte Fritschmann gerne etwas mehr Zeit, sich einzelnen Kindern noch intensiver zu widmen. Umso wichtiger seien kleine Klassen und eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. Das sei sowohl in Heiligenzell als auch in Oberweier gegeben.

Karin Fritschmann geht zum Ende des Schuljahres 2025/2026 in Pension. Ihre Position als Rektorin für die beiden Grundschulen Oberweier (63 Schüler), Heiligenzell (72 Schüler) und zehn Lehrkräfte bleibt noch unbesetzt. Die Stelle war zwar ausgeschrieben, aber es hatte sich bisher niemand beworben. Beate Ganter, Schulleiterin der Grundschule Oberschopfheim wird die Leitung kommissarisch übernehmen.

Studium

In den Jahren 1987 und 1988 absolvierte Karin Fritschmann ihr Studium der Germanistik und Sprachwissenschaft an der Uni Freiburg. Von 1988 bis 1992 studierte sie an der PH Freiburg die Fächer Deutsch, Sachunterricht und pädagogische Psychologie. Von 1992 bis 1994 war sie im Vorbereitungsdienst an der Grundschule in Friesenheim. Seit 1994 ist sie Lehrerin an der Grundschule in Oberweier.