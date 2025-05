1 Die Lage an der Grundschule Obernheim hat sich erheblich verbessert, wie aus dem jüngsten Bericht von Schulleiterin Elke Schnell-Wäschle hervorging (Archivfoto). Foto: Holbein Niederschmetternd war vor zwei Jahren der Bericht über die Grundschule Obernheim gewesen. Über die aktuelle Lage hat nun Schulleiterin Elke Schnell-Wäschle berichtet.







Den jüngsten Einwohnern in der Gemeinde haben sich der Gemeinderat und der Kirchengemeinderat Obernheim in einer gemeinsamen Sitzung gewidmet. Nach herausfordernden Zeiten wurde vor allem der Bericht der Schulleiterin über die Entwicklung an der Grundschule mit Spannung erwartet.