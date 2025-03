Grundschule Mötzingen: Gemeinderat beschließt Schritt gegen Platzmangel

Anzeige Buchtipps vom Zaiser-Team

Die Welt der Bücher ist so unendlich groß wie die Welten, die mit den Worten darin gemalt und beschrieben werden. Mit einem Ermittler den Mörder jagen, in vergangene Zeiten abtauchen, an der Seite historischer Figuren kämpfen, mit Autoren über den Sinn des Lebens grübeln oder Autobiografen auf ihrem Weg begleiten - hinter jedem Buchcover warten Abenteuer, fremde Welten, neue Denkanreize und fesselnde Geschichten. In diesem Frühjahr sind besonders viele spannende und bewegende Werke erschienen, die das Zaiser-Team restlos begeistert haben.