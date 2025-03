Der Förderverein der Grundschule Mitteltal beteiligt sich regelmäßig aktiv am Schulleben und hat sich überlegt, wie er sich weiter sinnvoll einbringen könne, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Der leitende Gedanke dabei sei, wie die Kinder gestärkt und unterstützt werden können. So sei die Idee entstanden, für die Kinder das Thema Selbstbehauptung anzubieten.

Nachdem im vergangenen Schuljahr die Klassen zwei bis vier dran waren, fand nun für die diesjährigen Klasse zwei ein 90-minütiger Selbstbehauptungskurs statt.

Pläne für die Zukunft

Angedacht ist, dass ein solcher Kurs in den kommenden Jahren immer in Klasse zwei umgesetzt wird, sodass jeder Schüler einmal an so einem Selbstbehauptungstraining teilnehmen kann. Für die Umsetzung wurde erneut Uwe Johannsen engagiert. Er bringt als ehemaliger Besitzer und Trainer der Sportschule Asiatic laut der Mitteilung langjährige Erfahrung und eine gute Qualifikation in diesem Bereich mit.

Johannsen zeigt den Schülern, welche Mittel sie haben, um aus unangenehmen Situationen zu entkommen. Sie lernen und üben, wie man sich richtig verhält, wenn jemand zu nahe kommt, und auch, wie man sich lösen kann. Zudem geht er darauf ein, was man tun sollte, wenn man sich verfolgt fühlt.