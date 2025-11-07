Grundschule Leidringen: Da ist ganz schön was los beim Förderverein

Die Unterstützer der Grundschule haben im vergangenen Jahr auch finanziell viel bewegt. Die Schüler durften sich über neue Kopfhörer und Eisgutscheine freuen.

Bei seiner Hauptversammlung blickte der Förderverein der Grundschule Leidringen auf ein ruhiges, aber dennoch erfolgreiches Jahr zurück. Aus den Berichten der ersten Vorsitzenden Veronika Völkle und der Schriftführerin Katja Huonker ging hervor, dass es weiterhin ein zentrales Anliegen des Vereins ist, die Schule tatkräftig und finanziell zu unterstützen.

Im vergangenen Jahr konnten folgende Anschaffungen und Unterstützungen umgesetzt werden: die Anschaffung zusätzlicher Gehörschutzkopfhörer , die Übernahme der Getränkekosten bei der Einschulungsfeier und beim Sommerfest sowie die Nikolaus- und Weihnachtsgeschenke für die Schülerinnen und Schüler. Für die Klassen 3 und 4 beim Ausflug in den Botanischen Garten Tübingen gab es Eisgutscheine.

Dokumente erneuert

Vorstände werden wieder gewählt

Darüber hinaus wurden verschiedene vereinsinterne Dokumente sowie die Datenschutzerklärung auf den aktuellen Stand gebracht.

Die Kassiererin Kathrin Pfaff wurde für ihre einwandfreie Buchführung und ihren übersichtlichen Kassenbericht ausdrücklich gelobt. Die Kassenprüfung, durchgeführt von Julia Göhring und Sandra Etter, ergab keine Beanstandungen.

Auf Vorschlag des Täbinger Ortschaftsrats Daniel Jäschke erfolgte anschließend die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft, womit der Weg für die Neuwahlen frei war.

Kassenprüferin gibt Amt ab

Zur Wiederwahl stellten sich Veronika Völkle (Vorsitzende) und Kathrin Pfaff (Kassiererin). Beide wurden von den Mitgliedern per Handzeichen in ihren Ämtern bestätigt. Nach vier Jahren legte Julia Göhring ihr Amt als Kassenprüferin nieder. Zu ihrem Nachfolger wurde Markus Bürger gewählt. Der Förderverein dankte Julia Göhring für ihr langjähriges Engagement und hieß Markus Bürger herzlich willkommen.

Im Anschluss blickten die Anwesenden anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Fördervereins auf die vergangenen Jahre zurück. Seit der Gründung im Jahr 2005 war der Förderverein ein engagierter Partner der Schule. Bereits die erste Aktion – die Einrichtung eines „Klassenzimmers im Grünen“ mit Sonnensegel – setzte ein Zeichen.

Wertvolle Unterstützung des Schullebens

Es folgten zahlreiche weitere Projekte und Anschaffungen, darunter Pausenhofspiele, Musikinstrumente, Klassenbibeln, Sachbücher, Beiträge zu Schulfesten sowie finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalten.

Zum Abschluss dankte der Rektor der Grundschule, Markus Kretzler, allen Mitgliedern und dem Vorstand herzlich für ihr Engagement und die wertvolle Unterstützung des Schullebens.