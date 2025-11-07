Grundschule Leidringen: Da ist ganz schön was los beim Förderverein

Die Unterstützer der Grundschule haben im vergangenen Jahr auch finanziell viel bewegt. Die Schüler durften sich über neue Kopfhörer und Eisgutscheine freuen.
Bei seiner Hauptversammlung blickte der Förderverein der Grundschule Leidringen auf ein ruhiges, aber dennoch erfolgreiches Jahr zurück. Aus den Berichten der ersten Vorsitzenden Veronika Völkle und der Schriftführerin Katja Huonker ging hervor, dass es weiterhin ein zentrales Anliegen des Vereins ist, die Schule tatkräftig und finanziell zu unterstützen.