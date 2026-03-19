Grundschule in Steinen: Höllsteiner Schüler bekommen Ganztagsbetreuung vor Ort

Ab dem kommenden Schuljahr gibt es für die Höllsteiner Kinder eine Ganztagsbetreuung vor Ort. Diese müssen dann nicht mehr nach Steinen gehen.
Ab dem kommenden Schuljahr soll es am Standort Höllstein eine Ganztagsbetreuung für 26 Grundschüler geben. Dieser Bedarf ergab sich aus einer Befragung der Eltern von künftigen Erst- bis Viertklässlern. Die geplante Betreuungszeit von 8 Stunden und 15 Minuten schließt sich an die Kernzeitbetreuung von 7.15 bis 13.15 Uhr an und endet um 15.30 Uhr. Nach einem kostenpflichtigen Mittagessen sind für den Nachmittag Hausaufgabenbetreuung sowie diverse Beschäftigungsangebote vorgesehen.