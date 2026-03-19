Grundschule in Steinen: Höllsteiner Schüler bekommen Ganztagsbetreuung vor Ort

Ab dem kommenden Schuljahr gibt es für die Höllsteiner Kinder eine Ganztagsbetreuung vor Ort. Diese müssen dann nicht mehr nach Steinen gehen.

Ab dem kommenden Schuljahr soll es am Standort Höllstein eine Ganztagsbetreuung für 26 Grundschüler geben. Dieser Bedarf ergab sich aus einer Befragung der Eltern von künftigen Erst- bis Viertklässlern. Die geplante Betreuungszeit von 8 Stunden und 15 Minuten schließt sich an die Kernzeitbetreuung von 7.15 bis 13.15 Uhr an und endet um 15.30 Uhr. Nach einem kostenpflichtigen Mittagessen sind für den Nachmittag Hausaufgabenbetreuung sowie diverse Beschäftigungsangebote vorgesehen.

Fußweg für Kids zumutbar Dieser Schritt ist auch im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung zu sehen, der im kommenden Schuljahr mit den Erstklässlern beginnt und danach jeweils um einen Jahrgang erweitert wird. Bisher nahmen die Kinder aus Höllstein die Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Steinen wahr. Auf ihren Weg dorthin wurden sie begleitet. Dieser Service wird nun wegfallen. Für die Grundschüler sei der Weg trotz Bahnschranke zumutbar, wurde dazu mitgeteilt.

Davon betroffen sein könnten jene Höllsteiner Kinder, für die eine Betreuung bis 15.30 Uhr nicht ausreicht. An der Grundschule Steinen bietet die AWO an Werktagen, außer freitags, eine Betreuung bis 17 Uhr an. Alternativ wurde vorgeschlagen, die wenige Zeit, bis die Kinder abgeholt werden können, in Höllstein anderweitig zu überbrücken.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der zunächst ohnehin nur für die Erstklässler gilt, ist bereits mit acht Stunden genüge getan. „Die paar wenigen Familien, die darüber hinaus noch Bedarf haben, müssten sich überlegen, wie sie mit der Situation umgehen“, sagte Sven Schreiber, Leiter des Sachgebiet Kinder, Jugend und Bildung der Gemeinde. Es sei nicht möglich, jedes individuelle Bedürfnis zu berücksichtigen. In Steinen, so hieß es außerdem, könnte die Aufnahmekapazität schnell überschritten sein, sobald die Grundschule durch die geplanten Neubaugebiete dreizügig wird.

Frage der Kosten

Im Prinzip konnte sich der Finanz- und Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf dieses Vorgehen verständigen. Bei einigen Unterpunkten fiel die Zustimmung jedoch nicht eindeutig aus. So enthielten sich die beiden SPD-Vertreter bei der Frage der Satzungsänderung über die Nutzung der kommunalen Betreuungsangebote genauso wie bei der Frage der Kostendeckung der flexiblen Nachmittagsbetreuung durch die AWO. Die Eltern sollen die Hälfte dieser Kosten tragen.

Kostendeckungsbeitrag durch die Eltern

Bei der Nachmittagsbetreuung in Höllstein mit deutlich weniger Kindern wird mit einem Kostendeckungsbeitrag durch die Eltern in Höhe von 43 Prozent kalkuliert, was 22 350 Euro von Gesamtkosten in Höhe von 52 100 Euro entspricht. Die restlichen 57 Prozent teilen sich Kommune und Land, wobei gut 20 000 Euro an der Gemeinde hängebleiben dürften.

Dieser Umstand wurde von Stephan Mohr (Gemeinschaft) scharf kritisiert. Wieder einmal bleibe ein Großteil der Kosten an der Gemeinde hängen für einen Anspruch, der vom Bund komme.

Höllsteiner Kinder müssen Zeit überbrücken

Paul Füchsel (SPD) störte sich daran, dass die Höllsteiner Kinder „eine halbe Stunde“ überbrücken sollen, bis sie abgeholt werden. Er fragte, wie das aussehen soll. Er kritisierte zudem die offenbar bereits beschlossene Kostendeckung der AWO-Betreuung durch die Eltern in Höhe von 50 Prozent. Der Flyer sei bereits gedruckt, war ihm aufgefallen.

Zuletzt einigte sich das Gremium darauf, dass die Ferienbetreuung in Kooperation mit der AWO und der Gemeinde Maulburg weiterhin vollständig von den Eltern finanziert werden soll. Die Kosten werden dabei auf die Anzahl der teilnehmenden Kinder umgelegt. Es gab eine Gegenstimme.