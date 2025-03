Es ist geschafft: Jetzt hat auch die Grundschule in Schönmünzach einen Förderverein. Erst im vergangenen Jahr war der Versuch einer Vereinsgründung gescheitert, da niemand den Vorsitz übernehmen wollte.

Die Grundschule Schönmünzach hat jetzt einen frisch gegründeten Förderverein. Im zweiten Anlauf hatte es endlich geklappt, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Der erste Versuch im September des vergangenen Jahres war noch daran gescheitert, dass sich trotz großen Interesses an einem solchen Verein niemand für das Amt des Vorsitzenden fand. Nun wurden mit Tina Frey und Hanna Choynowski zwei Frauen gefunden, welche die mit der Vorstandsarbeit verbundene Verantwortung übernehmen wollten. Kassiererin wurde Dagmar Frey, Schriftführer wurde Schulleiter Matthias Lindenkreuz.

Hintergrund sind die klammen Kassen der Kommune

Eine Gruppe von neun Gründungsmitgliedern erarbeitete und beschloss eine gemeinsame Satzung. Der Zweck des Vereins ist die ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung an der Grundschule – auch vor dem Hintergrund klammer Kassen in der Kommune, heißt es in der Mitteilung .