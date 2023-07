Mit einer fröhlichen Tanzchoreographie und Gesangseinlagen stimmte die Klasse 4b auf die Feier ein: Den Schülern machte es viel Spaß auf der kleine Bühne, ihr Publikum in gute Laune zu versetzen. Locker und lustig ging es weiter: Bettina Benz ließ die Sprechpuppe „Lotta“ aus dem kleinen Koffer und moderierte mit ihr im humorvollen Zwiegespräch die weiteren Programmpunkte. Der nächste nach der Begrüßung der Gäste war ein Auftritt der „Trommel AG“ der Schule, deren rhythmische Darbietung mit Händen und Füßen mit viel Beifall bedacht wurde.

Seit 2018 in Schiltach

Dann kam der gespannt erwartete offizielle Einsetzungsakt von Christina Armbruster als Rektorin der Grundschule Schiltach/Schenkenzell und von Dorina Waller als ihre Konrektorin. Nach nur zwei vorhergehenden Stationen an anderen Schulen sind die beiden Lehrerinnen seit 2018 in Schiltach tätig, seit 2020 haben sie die kommissarische Schulleitung inne.

Mutig ins kalte Wasser

Dass sie diese Aufgabe schon im frühen Stadium ihrer beruflichen Laufbahn übernommen haben, also mutig ins kalte Wasser gesprungen sind, dafür dankte ihnen Barbara Neuwirth vom Schulamt in Donaueschingen. Unterstützt beim Einstieg in diese Herausforderung wurden sie von Karsten Krawczyk, Leiter der Berneckschule Schramberg, dem Neuwirth ebenfalls für seinen Einsatz dankte. In Anlehnung an die „drei Siebe des Sokrates“ wünschte sie Armbruster und Waller, das Kollegen, Eltern, Schulträger und auch Schulamt möglichst nur „Wahres, Gutes und Wichtiges“ an sie herantragen werden in der täglichen Arbeit. „Ich freue mich riesig, dass sie beide die Verantwortung für Leitung der Schule übernehmen“, erklärte Bürgermeister Thomas Haas. Auch wenn das viele Stunden Mehrarbeit bedeute. Der Einfluss von Krawczyk habe wohl auch dazu beigetragen, dass sie zu dieser Entscheidung bereit waren.

Amt ist „zugewachsen“

„Ich wünsche Euch Gottes Segen für Eure Arbeit“, erklärte der evangelische Schuldekan Hans-Georg Dietrich aus Offenburg in seinem Grußwort. Und Kaplan Georg Henn von der Seelsorgeeinheit Kloster Wittichen meinte: „Das Amt ist Euch zugewachsen“. Dann bat er die beiden aufzustehen und erteilte ihnen den Segen.

„Es hat Spaß gemacht“

Für den Elternbeirat sprach Daisy Monja Harter das Grußwort: „Danke, dass ihr es gewagt habt, ich wünsche euch viel Geduld. Und toll, dass ihr das erste Jahr schon alleine geschafft habt.“ Es habe Spaß gemacht, mit den beiden zusammenzuarbeiten.

Selbstgedichtetes Lied

Nach einem selbstgedichteten Lied der Klasse 4b mit Versen wie „Ich schenk Dir einen Regenbogen“ und „Ihr schafft das alles gut zusammen“ hatten die beiden die Schlussworte. „Danke, dass wir uns um diese Feier mit diesem tollen Programm überhaupt nicht kümmern mussten“, lachte Armbruster. Sie erinnerte an den nicht einfachen Start. „Aber Dorina war immer an meiner Seite und in diesem Team soll es weitergehen.“ Sie wollten eine Schule, in der sich alle wohl fühlen und jeden Tag gerne hinkommen. „Was wir nicht alleine schaffen, das schaffen wir zusammen“, versicherte Waller und richtete ihren Dank auch an „das tolle Lehrerteam“ und an „Frau Neuwirth, die uns in dieser Entscheidung bestärkt hat. Dann wurde auf dem Pausenhof bei Häppchen und Getränken gefeiert.