Grundschule in Lauterbach: Nachbesserung bei Brandschutz

Der Brandschutz muss im Grundschulgebäude Pfarrer-Sieger-Straße 27 auf Vordermann gebracht werden.
Das ergab eine Brandverhütungsschau im Gebäude, informierte Kämmerer Karl-Heinz Villinger im Gemeinderat. Gefordert werden in einer Anordnung des Bau-, Natur- und Gewerbeaufsichtsamts unter anderem die Errichtung von rauch- und feuerwiderstandsfähigen Brandabschottungen bei Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen sowie rauchdichte Türen. Die Zeit drängt etwas, da das Vorhaben bis zum 15. November erledigt sein muss.