1 Die Feuerwehr musste das Gebäude auslüften, bevor der Unterricht fortgesetzt werden konnte. Foto: Feuerwehr

Die Theodor-Gerhard-Schule (TGS) musste am Donnerstagmittag evakuiert werden. Grund war ein brennender Sportbeutel. Nun ermittelt die Polizei.















Freudenstadt - Ein Sportbeutel ist am Donnerstagmittag kurz vor 12 Uhr in einem Flur der Theodor-Gerhard-Schule (TGS) in Freudenstadt in Brand geraten. Laut Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen auch auf danebenstehende Stiefel und eine Jacke über. Die Polizei berichtet auch von einer Bank, die durch den Brand beschädigt wurde.

Durch das Eingreifen eines Lehrers konnte laut Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden. Laut Angaben der Feuerwehr gelang es dem Lehrer, das Feuer mit Wasser zu löschen. Der Mann musste später wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr lobt die Evakuierung der Schule

Durch den Qualm des Feuers wurde ein Rauchmelder ausgelöst, welcher automatisch die Feuerwehr alarmierte. Diese rückte mit fünf Fahrzeugen und 30 Mann – angeführt von Feuerwehrkommandant Tom Anger – an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer aber bereits gelöscht und das Gebäude evakuiert.

Die Evakuierung sei vorbildlich organisiert worden, lobte Marc Fischer, Pressesprecher der Feuerwehr. "Die Schüler standen nach Klassen sortiert vor dem Gebäude", berichtet Fischer. Dadurch habe die Feuerwehr schnell feststellen können, dass sich niemand mehr im Gebäude aufhält.

Da die Schule noch verraucht war, stellten die Feuerwehrleute propellerartige Gebläse vor den Eingangstüren auf. Auf der anderen Seite des Gebäudes wurden die Fenster geöffnet. Dadurch konnte der Rauch dann aus dem Gebäude hinausgeblasen werden. Ein bis eineinhalb Stunden nach Ausbruch des Feuers konnten die Schüler wieder in ihre Klassenzimmer zurückkehren und die Lehrer setzten den Unterricht fort.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Doch nach wie vor ist unklar, warum der Sportbeutel überhaupt Feuer gefangen hat. Laut Polizeiangaben wurde nichts im Sportbeutel oder in dessen Nähe gefunden, was den Brand von alleine ausgelöst haben könnte. "Bislang gibt es keinen Hinweis, dass etwas in dem Sportbeutel war, das hätte brennen können", berichtet die Polizei. Dass zum Beispiel ein defektes Handy die Ursache gewesen ist, kann die Polizei ausschließen.

Sprich: Dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, ist zumindest naheliegend, auch wenn die Polizei das derzeit so deutlich nicht sagen will. Doch während sich die Presseabteilung der Polizei mit Vermutungen noch zurückhält, ermitteln die Beamten des Freudenstädter Polizeireviers bereits wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung.