Schüler soll Brand in Freudenstädter Grundschule gelegt haben

Turnbeutel in Flammen

1 Die Feuerwehr musste das Gebäude mit Gebläsen auslüften. Foto: Feuerwehr

Aus zunächst unerklärlichen Gründen war in der Theodor-Gerhard-Schule ein Turnbeutel in Flammen aufgegangen. Nun stellt sich heraus: Das Feuer wurde von einem Schüler gelegt.















Freudenstadt - Offenbar hat ein Schüler das Feuer gelegt, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Demnach wurde ein Tatverdächtiger ermittelt, oder wie es die Polizei ausdrückt: "Es gibt eine mutmaßliche Person, gegen die sich die Ermittlungen richten."

Warum der Schüler den Turnbeutel angezündet hat, will die Polizei nicht verraten. Auch das mutmaßliche Motiv behält die Polizei für sich. Als Grund für die ungewöhnlich strikte Verschwiegenheit in dem Fall nennt ein Sprecher der Polizei das Persönlichkeitsrecht. Deshalb will die Polizei auch nicht das Alter des mutmaßlichen Brandstifters nennen.

Da es sich bei der TGS aber um eine Grundschule handelt, ist davon auszugehen, dass der mutmaßliche Täter nicht älter als zehn Jahre ist. Damit wäre er nicht strafmündig, wie die Polizei auch bestätigt.

Mit einer Geldstrafe muss der Schüler also nicht rechnen. So kommen auf den Schüler wohl nur "erzieherische Maßnahmen" zu. "Ob das Jugendamt eingeschaltet wird, muss sich noch zeigen", so der Sprecher der Polizei.