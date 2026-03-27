Grundschule in Bitz: Deutlicher Kostensprung für Eltern

Eltern von Bitzer Grundschülern müssen für die Ganztagesbetreuung ihrer Kinder ab dem kommenden Schuljahr tiefer in die Tasche greifen. Ein Elternbrief soll zeitnah versendet werden.
Für die Bitzer Bürgermeisterin Raphaela Gonser ist es eine Aufgabe, „nach der wir nicht gefragt, die uns aber auferlegt wurde“. Mit diesen Worten zielte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf die bundesweit verpflichtende Einführung des Ganztagesanspruchs in Grundschulen ab. Dieser greift ab dem kommenden Schuljahr 2026/2027 zunächst für die Erstklässler; schrittweise wird der Rechtsanspruch bis zum Schuljahr 2029/2030 auf alle Klassenstufen in der Grundschule ausgedehnt.