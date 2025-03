Grundschule in Bierlingen: Wird die Schulerweiterung zehn Prozent teurer?

Internationale Frauentage in Rottenburg DRK-Präsidentin, Sportlerinnen und weitere Promis zu Gast

Am Internationalen Frauentag, Samstag, 8. März, um 18 Uhr laden der Behindertenbeirat, der Integrationsbeirat und die Jugendvertretung in Rottenburg alle Interessierten in die Zehntscheuer ein.