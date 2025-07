Vor der Sitzung führte Schulleiterin Anna Casey die Sitzungsteilnehmer durch und um das Gebäude herum. Liebevoll angelegt, aber zu wenig, um Kinder zu aktivieren sei das bisherige Schulgelände, übermittelte sie die Einschätzung des Lehrerkollegiums. Auch in der Schule gebe es einiges zu tun, so Casey mit Blick auf die Toiletten und feuchte Stellen an der Wand.

Gemeinsam haben Lehrerkollegium und der auf Spielplatzgestaltung spezialisierten Firma Eibe aus dem bayrischen Röttingen nun ein Konzept zur Neugestaltung erarbeitet. Teilersatz für die Sporthalle, Völkerballfeld, Tischtennis und eine kleine Bühne für Feiern: All das sollte enthalten sein. Der vorgelegte Entwurf enthält darüber hinaus Ruhemöglichkeit und einen Kletterparcours sowie einem Basketballkorb mit Ballverteiler. Bei der Ausstattung seine selbredend auch Sicherheitsaspekte berücksichtig worden, so die Schulleiterin weiter.

Günstiger als geplant

Das Konzept gefiel den Gemeinderäten – und das nicht nur, weil es deutlich günstiger ist, als ursprünglich geplant. In einem Entwurf aus dem Jahr 2022 waren die Kosten auf 350 000 Euro veranschlagt worden. Die aktuelle Schätzung liegt bei 100 000 Euro – allerdings ohne Entsorgung. Diese eingerechnet, kommt man wohl auf 120 000 Euro.

Die Hälfte, so die Hoffnung von Bürgermeister Frank-Michael Littwin, kann über eine öffentliche Förderung gestemmt werden. Bedingung: Der Schulhof ist offen und dient auch der Begegnung aller Bürger. Eine definitive schriftliche Zusage gebe es noch nicht – durchaus aber positive Signale. Sollte es allerdings doch keine Förderung geben, müsste die Gemeinde die Kosten alleine tragen, betonte Littwin.

Anregungen der Räte

Einige kritische Anregungen im Detail gab es aus dem Ratsrund. Christian Jost, selbst Lehrer an einer anderen Schule, hätte den Ballverteiler aus Sicherheitsgründen gerne an anderer Stelle platziert. Auch der Schuppen auf dem Schulhof sollte in Planung aufgenommen, waren sich Jost und Gemeinderat Stefan Suhr einig: „Eine Unterstellmöglichkeit wird gebraucht.“

Gemeinderat Klaus Ingelfinger will die gesamte Schule betrachtet wissen: Von den Toiletten bis zur Kontrolle der Feuchtigkeit in den Wänden solle vor der Schulhofgestaltung alles unter die Lupe genommen werden, so die Forderung. Damit könne verhindert werden, dass der Hof beispielsweise schon in naher Zukunft wieder aufgerissen werden muss, falls etwa feuchte Kellerwände von außen saniert werden müssen.

Die Gemeindeverwaltung versprach, die Anregungen aus dem Gremiums aufzunehmen und einzuarbeiten. Unter dieser Bedingung stimmten die Gemeinderäten dem Konzept einstimmig zu.